Bastianini (Ducati) sauer wegen Dorna-Entscheidung

MotoGP-Ass Enea Bastianini (Ducati) sprach in Malaysia Klartext über die Entscheidung der Dorna, Barcelona als Ersatz-Austragungsort für das WM-Finale ausgewählt zu haben.

Die MotoGP-WM 2024 wird beim Ersatz-Event in Barcelona in knapp zwei Wochen ihren Showdown erleben. Jorge Martin (Pramac Ducati) kommt mit einem Guthaben von 24 Punkten auf Weltmeister Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) nach Katalonien. Martin könnte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bereits am Samstag im Sprintrennen alles klar machen.

Neben dem spannenden Titel-Duell zwischen Bagnaia und Martin steht in Spanien noch eine weitere wichtige Entscheidung an, denn auch die Bronze-Medaille in der Saison 2024 muss noch vergeben werden. Um den dritten Platz kämpfen Marc Marquez (Gresini Ducati) und Enea Bastianini (Lenovo Ducati). Nach dem Malaysia-Wochenende, an dem Marquez im Grand Prix nur vier WM-Punkte holen konnte, trennen die beiden in der Gesamtwertung nur noch ein Zähler.

Der Austragungsort Barcelona ist für «La Bestia» jedoch alles andere als ein Glücksfall, was der Italiener in Sepang klar betonte: «Für Marc ist es ein Vorteil, in Barcelona zu fahren, es ist seine Stadt. Aus meiner Sicht ist es nicht korrekt, dass wir in Spanien fahren. Aber es ist nun mal so, es ist die Entscheidung der Dorna», meinte Bastianini mürrisch. «Wir müssen dort 100 Prozent geben und ich muss versuchen, in Barcelona viel stärker zu sein als zu Saisonbeginn. Ich war damals zwar schnell, habe mir aber einige Strafen eingehandelt.»

Der Groll von Bastianini wäre allein aus sportlicher Sicht verständlich: In Barcelona holte er im Mai dieses Jahres Rang 5 im Sprint, im Grand Prix fuhr er wegen seiner Strafen im Hauptrennen nur als 18. und mit 50 Sekunden Rückstand über die Ziellinie. Der 26-Jährige zeigte zugleich Mitgefühl für die unzähligen Opfer der Naturkatastrophe in Spanien – dies brachte er im offiziellen Interview bei Promoter Dorna im Parc Ferme in Sepang klar zum Ausdruck.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Rennen (3. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 19 Runden in 38:04,563 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,141 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,484

4. Alex Marquez (E), Ducati, +12,230

5. Pedro Acosta (E), KTM, +13,699

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,245

7. Maverick Vinales (E), Aprilia, +19,447

8. Alex Rins (E), Yamaha, +20,611

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,994

10. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,174

11. Johann Zarco (F), Honda, +25,625

12. Marc Marquez (E), Ducati, +27,276

13. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +27,604

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,949

15. Luca Marini (I), Honda, +28,838

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +38,847

17. Andrea Iannone (I), Ducati, +47,599

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +48,956

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 5 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.