Spanien steht im Regen: Barcelona-Finale in Gefahr? 05.11.2024 - 12:12 Von Gino Bosisio

© Gold & Goose Die GP-Strecke von Barcelona wurde als neuer Austragung des MotoGP-Finales 2024 ausgerufen

Nach dem alles überschattenden Fiasko in der Region Valencia könnte nun auch das auf den Circuit de Catalunya in Barcelona verlegte MotoGP-Saisonfinale in Gefahr geraten – Starkregen wütete jetzt auch in Katalonien.