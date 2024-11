Marco Bezzecchi (9.): «Das wäre respektlos gewesen»

Auf Position 9 kam Marco Bezzecchi im Sepang-Rennen ins Ziel. Der Italiener mühte sich mit hohen Temperaturen im Vorderreifen ab. Er befürwortete die Entscheidung der Dorna, das Saisonfinale nicht in Valencia zu fahren.

Marco Bezzecchi erlebte ein schwieriges Rennwochenende in Sepang, das für ihn und sein Team weniger erfolgreich verlief als erhofft. Der VR46-Pilot kämpfte sich auf den neunten Platz mit einem Rückstand von über 20 Sekunden auf Sieger Francesco Bagnaia (Ducati). Vor allem sein überhitzender Vorderreifen stellte ihn vor große Probleme und beeinträchtigte die Performance von «Bezz».

Bezzecchi startete aus der vierten Reihe, doch es gelang ihm kaum, im Feld voranzukommen. Positionen gewann er hauptsächlich aufgrund der Stürze anderer Piloten. Ein intensives Duell mit Johann Zarco (Honda) zog sich über mehrere Runden hin, aus dem der Italiener schließlich als Sieger hervorging. Ein Angriff auf Alex Rins (Yamaha) blieb jedoch aus.

Das größte Hindernis in Sepang waren die hohen Temperaturen, die Bezzecchi schwer zu schaffen machten. Die Bedingungen seien die «schlimmsten der Saison» gewesen, sagte er nach dem Rennen. «Schon nach einer oder anderthalb Runden hinter einem anderen Fahrer war dein Rennen zerstört.» Der entstehende Anstieg der Vorderreifentemperatur führte zu einer Druckerhöhung, die das Handling beeinträchtigte.

Trotzdem gab sich der 25-Jährige kämpferisch und verwies darauf, dass er die Schwierigkeiten, die ihm bei den Vorsaison-Tests Kopfzerbrechen bereitet hatten, umfahren könne. Die Probleme seien nicht gelöst und das Fahrgefühl immer noch dasselbe wie vor neun Monaten.

Das letzte Saisonrennen findet in Barcelona statt, und für Bezzecchi bedeutet das einen versöhnlichen Saisonabschluss auf einer Strecke, die er bevorzugt. Es sei besser, als außerhalb von Europa zu fahren. «Es ist gut, dass wir nicht in Valencia fahren. Das wäre respektlos gewesen, die Leute dort haben größere Probleme», gab er sich mit der Entscheidung der Dorna, das Saisonfinale in Barcelona stattfinden zu lassen, zufrieden.

Mit nun 144 Punkten in der WM liegt Bezzecchi nur knapp hinter Aleix Espargaro (Aprilia) und Alex Marquez (Ducati), der mit 155 Punkten etwas voraus ist. In zwei Wochen wird er letztmalig auf seine Ducati GP23 steigen, bevor er auf eine Aprilia RS-GP wechseln wird.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Rennen (3. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 19 Runden in 38:04,563 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,141 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,484

4. Alex Marquez (E), Ducati, +12,230

5. Pedro Acosta (E), KTM, +13,699

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,245

7. Maverick Vinales (E), Aprilia, +19,447

8. Alex Rins (E), Yamaha, +20,611

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,994

10. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,174

11. Johann Zarco (F), Honda, +25,625

12. Marc Marquez (E), Ducati, +27,276

13. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +27,604

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,949

15. Luca Marini (I), Honda, +28,838

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +38,847

17. Andrea Iannone (I), Ducati, +47,599

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +48,956

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 5 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.