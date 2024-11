Valentino Rossi nach Test begeistert vom BMW-Hypercar

Valentino Rossi am Steuer des BMW M Hybrid V8 in Bahrain

Der Italiener trat beim Rookie-Test der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Bahrain an und pilotierte den BMW M Hybrid V8. Valentino Rossi fuhr auf Platz sieben und hatte im Hypercar-Cockpit richtig Freude.

Am Wochenende absolvierte die FIA WEC das Saisonfinale 2024 in Bahrain. An gleicher Stelle trug die Sportwagen-WM direkt im Anschluss noch den sogenannten «Rookie-Test» aus. Ziel des Tests war es, neue Piloten an die Rennwagen der WEC heranzuführen. BMW nutzte die Gelegenheit, um Valentino Rossi in den M Hybrid V8 zu setzen.

Der Motorrad-Superstar ist seit 2023 Werksfahrer beim bayrischen Hersteller mit dem Propeller im Logo und fuhr in der WEC-Saison 2024 einen M4 in der kleinen LMGT3-Klasse. Das M Hybrid V8 genannte und über 700 PS starke Hypercar kannte Rossi zuvor jedoch nur aus dem Simulator. «Es war ein fantastischer Tag. Ich konnte den BMW M Hybrid V8 den ganzen Tag lang fahren, zusammen mit der gesamten Crew und René Rast, der mir viele Tipps gegeben hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Auto ist fantastisch, sehr schnell und sehr stark. Es hat viel Power, die Rundenzeiten waren 15 Sekunden schneller als im GT3, und die Reifen bieten großartigen Grip. Es ist ein echtes Rennauto», bilanzierte Rossi den Test.

Insgesamt spulte «Il Dottore» 69 Runden im BMW-Hypercar ab. Seine Bestzeit lag bei 1:50,577 Minuten. Das bedeutete Rang sieben in der Tageswertung. Auf den Tagesbestwert fehlten Rossi 1,011 Sekunden. «Ich war ziemlich besorgt, weil ich noch nie ein Hypercar gefahren bin, aber ich habe mich von der ersten Runde an gut gefühlt. Das Auto ist stabil und hat ein gutes Feedback gegeben. Schnell zu fahren ist sehr schwierig, aber es macht viel Spaß. Ich muss mich bedanken für diese großartige Erfahrung und hoffe, dass ich nochmal die Chance bekomme, das Auto zu fahren.»

Derzeit steht noch nicht fest, in welcher Serie Valentino Rossi in der Saison 2025 auflaufen wird. Neben der FIA WEC trat er 2024 im GT3-Auto auch in diversen Championaten der SRO an. Rossi hatte aber bereits mehrfach angedeutet, dass er sein Programm 2025 ein wenig reduzieren möchte und nicht in mehreren Serien dauerhaft parallel antreten will. Eine Entscheidung über sein Rennprogramm wird aber noch Ende 2024 erwartet.