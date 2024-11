Morbidelli (14.) hatte Probleme mit dem Knieschleifer

Franco Morbidelli (Pramac Ducati) erlebte am Sonntag in Sepang ein turbulentes MotoGP-Rennen. Nach seinem Sturz und einem harten Kampf gegen Marc Marquez (Gresini Ducati) reichte es nur für Platz 14.

Für Franco Morbidelli (Pramac Ducati) hat das MotoGP-Wochenende in Malaysia gut begonnen. Im Qualifying 2 am Samstag sicherte er sich den vierten Startplatz, im Sprintrennen wurde er Sechster. Die Vorzeichen standen gut, dass er auch im Grand Prix gut abschneiden würde, doch es kam anders.

Beim zweiten Start des auf 19 Runden verkürzten Rennens kam Morbidelli zunächst gut weg, er konnte seine 4. Position halten und fuhr direkt hinter Marc Marquez (Gresini Ducati). «Morbido» und der achtmalige Weltmeister waren aber nur Nebendarsteller – die beiden konnten den spektakulären Zweikampf zwischen Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) und Jorge Martin (Pramac Ducati) an der Spitze aus der ersten Reihe mitverfolgen.

Danach verlor Morbidelli etwas den Anschluss an Marquez, nach sechs Runden betrug sein Rückstand bereits über zwei Sekunden auf den Spanier. Eine Runde später folgte das Drama für den Italiener: Morbidelli stürzte in Kurve 9, kurz nachdem er seinen vierten Platz an Enea Bastianini (Lenovo Ducati) verloren hatte. Der 29-Jährige konnte seine GP24 sofort wieder aufrichten und das Rennen fortsetzen – er reihte sich auf Position 17 wieder ein. Unmittelbar danach stürzte auch Marc Marquez in Kurve 15, er konnte ebenfalls weiterfahren.

Die beiden starteten dann gemeinsam von den Rängen 16 und 17 ihre Aufholjagd. Am Ende wurde es für Morbidelli Platz 14, er holte zwei WM-Punkte. «Es war sehr hart. Zuerst hatte ich nach dem ersten Start ein Problem mit meinem Knieschleifer, doch dann kam die rote Flagge und ich konnte diesen austauschen», beschrieb er sein ungewöhnliches Problem. «Der zweite Start war dann okay, ich hatte danach aber nicht so eine gute Pace wie Jorge, Pecco und Marc. Ich kämpfte dann mit Bastianini. Sobald er mich überholte, hatte ich hinter ihm in Kurve 9 ein komplett anderes Gefühl und ich stürzte über das Vorderrad. Danach war es sehr hart. Während meiner Aufholjagd kämpfte ich das ganze Rennen mit Marc, weil er auch gestürzt war. Aber zwei Punkte für so einen Schlamassel sind eigentlich sehr positiv.»

Vor dem letzten Rennwochenende in Barcelona liegt Franco Morbidelli in der Gesamtwertung mit 161 Punkten auf Rang 9.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Rennen (3. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 19 Runden in 38:04,563 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,141 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,484

4. Alex Marquez (E), Ducati, +12,230

5. Pedro Acosta (E), KTM, +13,699

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,245

7. Maverick Vinales (E), Aprilia, +19,447

8. Alex Rins (E), Yamaha, +20,611

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,994

10. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,174

11. Johann Zarco (F), Honda, +25,625

12. Marc Marquez (E), Ducati, +27,276

13. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +27,604

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,949

15. Luca Marini (I), Honda, +28,838

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +38,847

17. Andrea Iannone (I), Ducati, +47,599

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +48,956

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 5 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.