Jack Miller: «Wollte dieses Bike schon immer fahren»

Am kommenden Wochenende wird Jack Miller in Barcelona seine letzten MotoGP-Rennen für KTM bestreiten. Danach wird er auf einem Motorrad Platz nehmen, das einst seine Idole Valentino Rossi und Jorge Lorenzo fuhren.

Nach zwei Jahren mit KTM ist am Sonntag beim MotoGP-Finale in Barcelona Schluss für Jack Miller – danach wird Youngster Pedro Acosta seinen Platz im Werksteam einnehmen. Der Beitrag des Australiers zur Weiterentwicklung der RC16 ist unbestritten, jedoch blieben Top-Ergebnisse, vor allem in der Saison 2024, zu oft aus.

2023 konnte er in Jerez (Platz 3 im Sprint und im GP) und auf dem Sachsenring (Platz 3 im Sprint) insgesamt drei Podestplätze für KTM erzielen, das Jahr beendete er auf dem 11. Gesamtrang. In der aktuellen Saison schaffte Miller bislang kein Podium, immerhin konnte er vier Top-5-Ergebnisse einfahren. Beim Saisonfinale soll es noch einmal klappen mit einem Top-3-Resultat. «Es wäre schön, in Montmelo zweimal auf dem Podium zu stehen – ich wäre gerne öfter dort oben gestanden. Aber es gibt noch Chancen in diesem Jahr, und wir drücken die Daumen, dass wir gut abschneiden können», sagte er gegenüber TNT Sports.

Lange sah es danach aus, dass die MotoGP-Karriere von Miller nach dieser Saison beendet sein würde. Im letzten Moment konnte er sich im September für 2025 einen Platz im Team Pramac Racing sichern, das nächstes Jahr mit Yamaha an den Start gehen wird. Miller wird bei Pramac an der Seite von Miguel Oliveira eine M1 pilotieren und dem japanischen Hersteller dabei helfen, in der MotoGP zu alter Stärke zurückzufinden. Zum zweiten Mal in seiner Karriere schließt sich «Thriller Miller» dem von Paolo Campinoti geführten Team an – bereits von 2018 bis 2020 war er in den Diensten der italienischen Truppe.

Beim Test am Dienstag nach dem Rennwochenende in Barcelona wird Miller erstmals auf der M1 Platz nehmen, die in der Vergangenheit von seinen Idolen gefahren wurde. «Es ist großartig, die Gelegenheit zu haben, mit einer so historischen und angesehenen Marke zu arbeiten und helfen zu können. Sie machen in Japan richtig Druck und versuchen, das zu wiederholen, was sie vor einiger Zeit geschafft haben. Ich persönlich wollte dieses Motorrad schon immer fahren, seit ich den Sprung in die Königsklasse geschafft habe», gestand der 29-Jährige. «Damals verfolgte ich die Jungs des Tech3-Teams sowie Jorge Lorenzo und Valentino Rossi, und ich dachte, dass es ein großartiges Motorrad sein muss.»