Oliveira vor Comeback, Pirro ersetzt «Diggia»

Miguel Oliveira (Aprilia) wird beim MotoGP-Finale in Barcelona sein Comeback feiern – sofern er von den Ärzten grünes Licht bekommt. Ducati-Testfahrer Michele Pirro wird Fabio Di Giannantonio bei VR46 ersetzen.

Bei einem Sturz im ersten freien MotoGP-Training in Indonesien zog sich Miguel Oliveira (Aprilia) eine Fraktur im rechten Handgelenk zu. Die Rennen in Japan, Australien, Thailand und Malaysia musste er auslassen, Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori nahm für ihn auf der RS-GP Platz.

Oliveira ist zuversichtlich, dass er in Barcelona sein Comeback geben kann. Letzte Woche meinte der Portugiese noch: «In diesem Stadium ist es sehr wahrscheinlich, dass ich zumindest das letzte Rennen fahren kann.» Und auf seinem Instagram-Kanal postete der 29-Jährige am Montag ein Bild mit seiner RS-GP und schrieb: «Es ist Rennwoche, also lass uns nach Barcelona fahren und ein paar Runden drehen.» Ob es tatsächlich zum ersten Renneinsatz nach sieben Wochen kommen wird, entscheiden die Ärzte am Donnerstag. Auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com hieß es seitens des Trackhouse-Racing-Teams: «Wir werden Miguel auf jeden Fall in Barcelona sehen – ob auf dem Bike, entscheidet der Medical Check.»

Sicher hingegen ist, wer Fabio Di Giannantonio im Team VR46 Ducati vertreten wird: Es wird Testfahrer Michele Pirro sein. Zunächst wurde spekuliert, ob Andrea Iannone nach seinem respektablen Einsatz beim Malaysia-GP erneut auf der GP23 Platz nehmen wird, doch Pirro ist bereits fest in die Entwicklung der Ducati GP25 integriert und der finale GP hat für die Werksmannschaft mit Blick auf die nächste Saison höchsten Stellenwert. Deshalb wird der 38-jährige Italiener am kommenden Wochenende an der Seite von Marco Bezzecchi in der VR46-Box sein, bevor am Dienstag danach der erste offizielle Test für 2025 stattfindet.

«Zunächst einmal danke ich dem VR46-Racing-Team und Ducati für diese großartige Gelegenheit, die Saison in der MotoGP zu beenden. Es ist immer schön, in dieser Kategorie zu fahren und dann auch noch in den Farben von Valentino, dem ich zusammen mit Uccio und Pablo danke», freute sich Michele Pirro über seinen bevorstehenden Einsatz in Barcelona. «Ich schicke eine große Umarmung an Fabio, er hat sich wirklich gut geschlagen, aber nicht 100 Prozent körperlich fit zu sein, ist in dieser Klasse kompliziert und nächstes Jahr hat er wirklich eine große Chance mit der GP25. Für mich wird es interessant sein, mit der GP23 zu fahren, dann kann ich sehen, wo wir Fortschritte gemacht haben. Ich habe keine Erwartungen an das Rennen, aber ich freue mich darauf – auch dass ich für all die Menschen fahren kann, die von den Überschwemmungen in Valencia betroffen sind.»