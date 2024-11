Spielverderber Acosta & Co.: Unruhestifter im Finale? 11.11.2024 - 13:51 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Die MotoGP-Elite eng zusammen auf dem Circuit de Catalunya

Das Saisonfinale der MotoGP-2024 steht ganz im Zeichen des Weltmeisterschafts-Duells Jorge Martin vs. Pecco Bagnaia. Doch eine Reihe weiterer Athleten muss in Barcelona ebenfalls an die Spitze. Der große Showdown naht.