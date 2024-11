Aleix Espargaro: Spende und eine neue Challenge

Aprilia-Pilot Aleix Espargaro wird beim Saisonfinale in Barcelona seine MotoGP-Karriere beenden. Auf seiner Heimstrecke erlebte der Spanier in den vergangenen Jahren viele Emotionen. Sein Preisgeld will er spenden.

Das MotoGP-Saisonfinale in Barcelona steht ganz im Zeichen des Showdowns im Titelkampf zwischen Jorge Martin (Pramac Ducati) und Titelverteidiger Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati). Zudem wird Aprilia-Held Aleix Espargaro in seiner Heimat vor vielen Fans und Freunden «Auf Wiedersehen» sagen – der gebürtige Katalane wird sein letztes MotoGP-Wochenende als Stammfahrer absolvieren.

Zur Erinnerung: der 35-Jährige hat im vergangenen Mai in Barcelona in einer emotionalen Pressekonferenz unter Tränen seinen Rücktritt mit Ende der Saison verkündet. Danach gewann er von der Pole-Position aus das Sprintrennen und holte am Sonntag im Grand Prix Rang 4 – als bester Nicht-Ducati-Fahrer.

Espargaro hat in Barcelona in der MotoGP schon vieles erlebt: 2023 gewann er den Sprint und den Grand Prix und war danach plötzlich WM-Mit-Favorit. 2022 war der zweifache Familienvater der tragische Held von Montmelo, als er sich auf Platz zwei liegend verzählte und am Ende der vorletzten Runde bereits bei Start/Ziel mit dem Jubeln begann. Als er den Irrtum bemerkte, war es zu spät – am Ende rettete er vor den Augen seiner Familie noch Rang 5 ins Ziel und war untröstlich. Fabio Quartararo (Yamaha) gewann das Rennen.

Einige Beobachter sehen den Haudegen in Barcelona sogar als einen der Kandidaten auf den Sieg. Damit würde der Aprilia-Pilot noch in den Titelkampf eingreifen. Espargaro und Martin sind aber ziemlich beste Kumpels im Paddock – somit ist es zu bezweifeln, dass sich der Routinier auf einen Zweikampf mit Martin einlassen oder ihm Punkte streitig machen wird.

Eines ist klar: es wird emotional und Espargaro wird sich für Barcelona wohl auch eine spezielle Einlage überlegen – inklusive Helm-Design. Dazu hat der künftige Honda-Testfahrer bereits versprochen, sein Preisgeld für die Opfer der Flutkatastrophe in Valencia zu spenden. Die Dorna hat ebenfalls angekündigt, weitere Hilfe für die Region rund um Valencia leisten zu wollen.

Privat trainiert Espargaro bereits für eine neue Herausforderung: Gemeinsam mit seinem Fitness-Coach Jorge Echevarria war er zuletzt in seiner Wahl-Heimat Andorra oft auf der Laufbahn anzufinden.