VR46 Ducati: Der letzte Tanz von Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi wird beim MotoGP-Finale in Barcelona nach fünf Jahren und 93 Grand Prix zum letzten Mal für das VR46-Team aus Tavullia an den Start gehen. Danach beginnt für ihn ein neues Kapitel bei Aprilia.

Am kommenden Wochenende wird Marco Bezzecchi in Barcelona seine letzten Rennen für das Team VR46 Ducati fahren. Der Italiener, der am 12. November seinen 26. Geburtstag feierte, erwartet einen emotionalen Abschied von einem Team, mit dem er die letzten fünf Jahre in der Motorrad-Weltmeisterschaft eng verbunden war.

«Es wird ein Wochenende der puren Emotionen. Zuallererst möchte ich der Stadt Valencia und allen von den Überschwemmungen betroffenen Menschen eine große Umarmung schicken», sagte Bezzecchi im Vorfeld des MotoGP-Finales. «Was meinen letzten GP mit dem Team angeht: Es waren fünf entscheidende Jahre für meine Rennkarriere und für mich als Person. Ein schönes Kapitel geht zu Ende, ich bin bereit, mich in ein neues sportliches Abenteuer zu stürzen, aber es bleiben viele Erinnerungen und Freundschaften. Ich werde mein Bestes geben, um mit einem großartigen Rennen die Saison auf die beste Weise abzuschließen.»

Die Bilanz des charismatischen Piloten mit VR46 kann sich sehen lassen: Zwei dritte Plätze in der Gesamtwertung – 2021 in der Moto2 und 2023 in der MotoGP –, Rookie of the Year in der MotoGP im Jahr 2022 und der erste Sieg in der Königsklasse für VR46 beim Argentinien-GP in der Saison 2023. Dazu kommen 29 Podestplätze – 14 in der Moto2 und 15 in der MotoGP –, davon sechs Siege (drei in der Moto2 und drei in der MotoGP).

Derzeit liegt Bezzecchi in der WM-Tabelle nach einer durchwachsenen Saison 2024 mit 144 Punkten auf Rang 12. In Barcelona wird er die Box mit Michele Pirro teilen – der Ducati-Testfahrer ersetzt dort den an der Schulter operierten Fabio Di Giannantonio. Am Dienstag nach dem Rennwochenende wird sich «Bez» dann das erste Mal auf die RS-GP im Aprilia-Werksteam schwingen.