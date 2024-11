MotoGP-Zeittraining: Bagnaia Schnellster, Martin 5.

Pecco Bagnaia fuhr im MotoGP-Zeittraining in Barcelona die schnellste Zeit. Marco Bezzecchi wurde Zweiter, Aleix Espargaro Dritter. Johann Zarco auf Platz 4, Jorge Martin belegte Rang 5.

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im ersten freien MotoGP-Training auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, dem letzten in der Saison 2024, sorgte überraschend Takaaki Nakagami (Honda) mit 1:40,501 min für die Bestzeit. Auf den Rängen 2 und 3 waren Pedro Acosta (GASGAS) und Alex Marquez (Gresini Ducati) zu finden.

Im einstündigen Zeittraining am Nachmittag fanden die Fahrer mit 17 Grad Celsius Lufttemperatur kühle Bedingungen vor. Der Himmel war bewölkt.

Nach fünf Minuten führte WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) die Zeitenliste mit 1:40,934 min an. Dahinter lagen die beiden Ducati-Werkspiloten Pecco Bagnaia und Enea Bastianini. Für die #23 geht es noch um Platz drei in der Gesamtwertung, derzeit liegt er nur einen Punkt hinter Marc Marquez.

Nach sieben Minuten wurde das erste Mal die gelbe Flagge geschwungen, als Franco Morbidelli (Pramac Ducati) in Kurve 2 abflog. Er blieb unverletzt und machte sich zu Fuß auf den Weg zurück in seine Box.

Nach 14 Minuten stürzte GASGAS-Pilot Augusto Fernandez in Kurve 5. Bereits im FP1 am Freitagmorgen hatte der Spanier einen Crash, als er mit seinem Teamkollegen Pedro Acosta kollidierte.

Die Top-5 zur Halbzeit der Session: Marco Bezzecchi (1:39,829), Alex Marquez (+0,157), Pedro Acosta (+0,159), Pecco Bagnaia (+0,419) und Jorge Martin (+0,476). Bastianini lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 13, Marc Marquez an der 16. Stelle. Vom Streckenrekord (1:38,190 min), den Aleix Espargaro im Mai dieses Jahr aufstellte, waren alle noch weit entfernt.

20 Minuten vor dem Ende setzte sich Aprilia-Pilot Maverick Vinales an die zweite Stelle, sieben Minuten später fuhr Jorge Martin mit 1:39,652 min eine neue Bestzeit. Nur eine Runde danach verbesserte er seine Zeit auf 1:39,214 min.

Die Top-5 zehn Minuten vor dem Ende der Session: Martin, Vinales, Acosta, Espargaro und Bagnaia. Unmittelbar danach die Sensation: Johann Zarco setzte sich mit 1:39,197 min an die Spitze. Danach fuhren alle nochmal an die Box, um sich für die Schlussattacke neue Reifen zu holen.

Vier Minuten vor dem Ende hatte Martin eine Schrecksekunde in Kurve 5, als ihm kurz das Vorderrad wegrutschte – er konnte einen Sturz abfangen.

Zwei Minuten vor dem Ende setzte sich dann Bagnaia mit 1:38,918 min an die Spitze, Bezzecchi war nur 0,08 sec langsamer. Mit einer Minute auf der Uhr stürzte Honda-Pilot Joan Mir in Kurve 10.

An die Zeit von Bagnaia kam niemand mehr heran. Hinter ihm belegten Marco Bezzecchi und Aleix Espargaro die Ränge 2 und 3. Jorge Martin wurde Fünfter, Honda-Pilot Johann Zarco sensationell Vierter.

Direkt ins Qualifying 2 zogen Bagnaia, Bezzecchi, Espargaro, Zarco, Martin, Vinales, Alex Marquez, Marc Marquez, Acosta und Bastianini ein.

Pedro Acosta schaffte es als einziger der RC16-Piloten unter die Top-10. Jack Miller wurde Elfter, Brad Binder belegte nur den 17. Rang. Enttäuschend verlief das Zeittraining auch für die Yamaha-Piloten: Fabio Quartararo und Alex Rins belegten die Ränge 13 und 14.

Eine starke Leistung zeigten die beiden Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro (3.) und Maverick Vinales (6.). Pramac-Ducati-Pilot Franco Morbidelli hingegen wurde nur 15. Honda-Testfahrer Stefan Bradl wurde 23., Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) landete bei seinem Comeback nach seiner Verletzung auf Rang 20.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Zeittraining (15. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:38,918 min

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,080 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,107

4. Johann Zarco (F), Honda, +0,279

5.Jorge Martín (E), Ducati, +0,296

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,306

7. Alex Márquez (E), Ducati, +0,377

8. Marc Márquez (E), Ducati, +0,443

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,500

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,549

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,570

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,838

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,873

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,876

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,892

16. Luca Marini (I), Honda, +1,076

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,096

18. Joan Mir (E), Honda, +1,207

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,221

20. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,486

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,171

22. Michele Pirro (I), Ducati ,+1,868

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,110

Ergebnisse MotoGP Barcelona, FP1 (15. November):

1. Takaaki Nakagami (J), Honda, 1:40,501 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,411 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,414

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,451

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,470

6. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,568

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,582

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,626

9. Jack Miller (AUS) KTM, +0,677

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,695

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,745

12. Luca Marini (I), Honda, +0,858

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,895

14. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,897

15. Johann Zarco (F), Honda, +0,980

16. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,007

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,152

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,210

19. Joan Mir (E), Honda, +1,216

20. Michele Pirro (I), Ducati ,+1,397

21. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,437

22. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,569

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,769