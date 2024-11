Kollision bei GASGAS: Unaussprechliche Kraftausdrücke

Kuriosum im ersten freien Training der MotoGP-Klasse am Freitag: Die beiden GASGAS-Piloten Pedro Acosta und Augusto Fernandez kollidierten und stürzten. KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer war nicht amüsiert.

Nach vier Minuten des FP1 rutschte Michele Pirro (VR46 Ducati) am Freitagvormittag in Kurve 4 aus, zwei Minuten später kollidierten die beiden GASGAS-Piloten Pedro Acosta und Augusto Fernandez am Ausgang von Kurve 5 und stürzten. Die Session musste unterbrochen, die Motorräder geborgen, beschädigte Airfences ausgetauscht und die Strecke von Dreck und Gras gereinigt werden.

«Da sind mir spontan zehn bis 15 Worte eingefallen, die alle nicht druckreif sind», schmunzelte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der Red Bull Energy Station im Fahrerlager des Circuito de Catalunya in Montmelo nahe Barcelona. «Wir sind alle sehr angespannt ins Training gegangen, weil wir wussten, dass wir auf dieser Strecke, die ohnehin schon keinen Grip hat, bei diesen niedrigen Temperaturen für die Jungs extrem widerlich zu fahren ist. Da brauchst du eine gewisse Zeit, um Temperatur in den Reifen zu bekommen. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass unsere zwei Fahrer zusammenfahren. Pedro fuhr innen rum und hat den Augusto sicher nicht gesehen. Was Augusto da außen zaubern wollte, weiß ich nicht. Das war nicht der Auftakt für ein Wochenende, bei dem wir in erster Linie hoffen, dass alle heil bleiben. Der Griplevel auf dieser Strecke ist gefährlich, die Temperaturen machen das noch viel schlimmer. Der Auftakt war eine Katastrophe, das Ergebnis zum Ende aber okay.»

Acosta beendete das FP1 als Zweiter hinter Honda-Pilot Takaaki Nakagami, der sich zum Schluss mit einem neuen Satz Reifen nach vorne katapultierte.



Im Zeittraining am Freitagnachmittag lief es für KTM weniger erfolgreich: Acosta schaffte es als Neunter direkt ins Qualifying 2 am Samstag, während Jack Miller (11.), Brad Binder (17.) und Augusto Fernandez (21.) den Umweg über das Q1 nehmen müssen.