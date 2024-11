Fabio Di Giannantonio mit Armschlinge bei MotoGP-Test

Während die MotoGP-Asse am Dienstag beim Test in Barcelona fleißig ihre Runden drehen, ist VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio zum Zusehen verdammt. Er ist dennoch vor Ort, um sein Team zu unterstützen.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) hatte sich für ein vorzeitiges Saisonende nach dem Thailand-GP und einen operativen Eingriff an seiner verletzten Schulter Anfang November entschieden. Somit war klar, dass er auch am offiziellen Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am Dienstag nach dem letzten Grand Prix nicht teilnehmen kann.

Der Römer lässt es sich jedoch nicht nehmen, den Test vor Ort mit Armschlinge zu verfolgen. In der VR46-Ducati-Box steht er seiner Truppe und seinem neuen Teamkollegen Franco Morbidelli zur Seite. Das Ziel von «Diggia» ist es, beim MotoGP-Test in Sepang vom 5. bis 7. Februar 2025 wieder auf seiner Ducati zu sitzen.

Notwendig wurde die Operation, um die verletzte Schulter in Folge seines Sturzes auf dem Red Bull Ring im vergangenen August langfristig zu stabilisieren. Da Di Giannantonio nach einer weiteren vielversprechenden Rennsaison von Ducati bis Ende 2026 direkt unter Vertrag genommen wurde und neben Pecco Bagnaia und Marc Marquez nächstes Jahr eine GP25 bewegen wird, wurden die Prioritäten frühzeitig in Richtung 2025 verschoben.

Zum Zeitpunkt des Ausstiegs aus der Saison 2024 befand er sich auf WM-Position 8. Nach zwei verpassten Rennwochenenden ist Di Giannantonio auf Rang 10 in der Gesamtwertung zurückgefallen.