KTM-Ausflug mit Heinz Kinigadner und neuen Gesichtern

Am Montag vor dem ersten MotoGP-Test in Barcelona lud KTM-Berater Heinz Kinigadner die Fahrer zu einem besonderen Abstecher ins Umland von Barcelona ein.

Am Dienstag startete auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit dem ersten offiziellen Test die Arbeit für die MotoGP-Saison 2025. Nicht weniger als zwölf neue MotoGP-Paarungen, inklusive drei Rookies, nahmen ihre Arbeit auf. Auch bei KTM gibt es für 2025 einige Umwälzungen, zumal die Marke GASGAS aus der MotoGP-WM verschwinden wird.

Bevor die KTM-Fahrer und Team-Neulinge am Dienstag auf die RC16 stiegen, war ein ganz besonderer Ausflug angesetzt. Ziel war der «Parcmotor de Castelloli» in Comarca Anoia in der Provinz Barcelona, nordwestlich der Metropole. Mastermind hinter der Aktion war der zweifache Motocross-Weltmeister und KTM-Berater Heinz Kinigadner, der nun mit seiner Firma «Kini» als Betreiber agiert und dorthin geladen hatte.

Die Anlage beinhaltet unter anderem eine klassische Road-Racing-Rennpiste mit 1.600 Metern Länge und eine Motocross- und Supermoto-Strecke. Das Areal aus dem Jahr 2001 wurde in den vergangenen Monaten adaptiert und renoviert. Neben dem Großteil der Werks-Crew waren beim Ausflug auch die Fahrer Brad Binder, Pedro Acosta, Neuling Maverick Vinales sowie die Testfahrer Dani Pedrosa und Pol Espargaro dabei. «Pit hat den Jungs die Geräte übergeben, um im Winter fit zu werden, ich habe ihnen die Strecke offeriert», erzählte Kinigadner. Nicht mit von der Partie war KTM-Tech3-Neuzugang Enea Bastianini.

Ebenfalls vor Ort waren die spanischen Rallye-Helden Nani Roma und Marc Coma. Dabei wurde vor den Augen der KTM-Rennbosse Pit Beirer und Jens Hainbach die Motocross-Piste getestet. Bei einer Tour mit dem Buggy über die Offroad-Piste machte Brad Binder den Chauffeur und sorgte für Unterhaltung.