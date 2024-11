MotoGP-Test: Alex Marquez vor Quartararo und Bagnaia 19.11.2024 - 17:14 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Zwei Debütanten: Jorge Martin auf Aprilia und Maverick Vinales auf KTM © Gold & Goose Marc Marquez ist im Ducati-Werksteam angekommen © Gold & Goose Schneller als Marc Marquez: Pecco Bagnaia © Gold & Goose Beeindruckte mit Platz 2: Fabio Quartarao © Gold & Goose Alex Marquez beendet den Barcelona-Test auf Platz 1 Zurück Weiter

Am Ende eines intensiven Testtages in Barcelona lag mit Alex Marquez wieder eine Ducati GP24 an der Spitze. Platz 2 für Fabio Quartararo war genauso bemerkenswert wie die ersten Runden des neuen Aprilia-Duos.