MotoGP-Test in Barcelona: Rookies zahlten Lehrgeld

Die MotoGP-Rookies Fermin Aldeguer, Ai Ogura und Somkiat Chantra hatten beim offiziellen Test am Dienstag in Barcelona die erste Möglichkeit, ihre neuen Arbeitsgeräte kennenzulernen. Alle drei gingen dabei zu Boden.

Das Ziel eines jeden Motorradrennfahrers ist es, in die MotoGP aufzusteigen. In der Saison 2025 wird dieser Traum für drei Piloten zur Wirklichkeit, nachdem in der Saison 2024 mit Pedro Acosta nur ein Rookie an den Start ging. Somkiat Chantra wird als erster Thailänder in der Königsklasse Takaaki Nakagami bei LCR-Honda ersetzen und die MotoGP-Begeisterung in dem asiatischen Land weiter anheizen. Dazu kommt Moto2-Weltmeister Ai Ogura, der bei Trackhouse Aprilia den Platz von Miguel Oliveira übernimmt und Fermin Aldeguer, der bei Gresini-Ducati den Sitz des ins Werksteam gewechselten Marc Marquez beerbt.

Alle drei hatten beim offiziellen MotoGP-Test am Dienstag in Barcelona die Möglichkeit, ihre neuen Arbeitsgeräte kennenzulernen. Bei ihrem ersten Tag auf MotoGP-Bikes hinterließ von den Rookies Aldeguer den stärksten Eindruck. Er landete mit 1,761 sec Rückstand auf seinen Teamkollegen Alex Marquez, der die schnellste Zeit fuhr, auf dem 20. Platz. Ogura belegte mit 2,143 sec Rückstand Rang 21. Beide Neulinge konnten jedoch Routinier Jack Miller (Pramac Yamaha) hinter sich lassen. Chantra beendete den Test mit 2,492 sec Rückstand auf der 23. Position.

Auch Stürze gehörten zum ersten Arbeitstag der Rookies: Als ersten erwischte es Ogura. Der Japaner stürzte nach 2 Stunden über das Vorderrad in Kurve 2, kaum mehr als eine halbe Stunde später stürzte Chantra in Kurve 10. Danach stürzte mit Aldeguer auch der Letzte der Neulinge.

Allen drei Rookies gemein ist, dass ihnen nur wenig Zeit bleibt, um sich an die Anforderungen in der MotoGP zu gewöhnen. Die nächste Gelegenheit werden sie Anfang Februar 2025 beim Test in Sepang haben. Sie werden eine steile Lernkurve an den Tag legen müssen, um im nächsten Jahr in der Königsklasse konkurrenzfähig zu sein.

Ergebnisse MotoGP-Test Barcelona (19. November):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:38,803 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,396 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,595

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,651

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,668

6. Brad Binder (ZA), KTM, +0,705

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,762

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,765

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,768

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,813

11. Jorge Martín (E), Aprilia, +1,056

12. Maverick Viñales (E), KTM, +1,084

13. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,192

14. Aleix Espargaró (E), Honda, +1,204

15. Joan Mir (E), Honda, +1,267

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,279

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,335

18. Luca Marini (I), Honda, +1,429

19. Michele Pirro (I), Ducati, +1,683

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,761

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,143

22. Jack Miller (AUS), Yamaha, +2,222

23. Somkiat Chantra (TH), Honda, +2,492

24. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +8,793