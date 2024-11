Jorge Martin und die fünf anderen Außergewöhnlichen 29.11.2024 - 20:00 Von Stephan Moosbrugger

Weltmeister Jorge Martin reiht sich in die Liste weniger Fahrer ein, die den Titel in der Königsklasse der Motorrad-WM mit einem Satelliten-Team gewinnen konnten. Er ist der Erste, dem dies in der MotoGP-Ära gelang.