VR46-Pilot Morbidelli: Jetzt viel besser vorbereitet

Franco Morbidelli fühlt sich auf der Ducati GP24 wohler als im Vorjahr. Beim MotoGP-Test in Buriram will der VR46-Pilot letzte Details verfeinern und verrät, warum er sein Training nicht auf Social Media teilt.

Franco Morbidelli zeigte beim Sepang-Test eine starke Leistung. Eine Woche später will der VR46-Pilot diese Form beim offiziellen MotoGP-Test in Buriram bestätigen. Er erklärte, worauf der Fokus in seiner Saisonvorbereitung lag und was den Unterschied zur vergangenen Saison ausmacht.

Dass der zweite Test in Buriram stattfindet, wurde von den Fahrern unterschiedlich aufgenommen. Morbidelli zieht das Positive aus dem am Mittwoch beginnenden Test. «Wir testen hier zwei Tage, wo auch der Saisonauftakt stattfinden wird.»

Der Italiener will die Arbeit aus Sepang fortführen, da er in Sepang das gesamte Programm nicht abschließen konnte. Gleichzeitig geht es darum, sich weiter mit seiner VR46-Crew einzuspielen. «Ich habe das Bike behalten, aber eine andere Boxenmannschaft.»

Hat er eine feste Liste mit Testpunkten? «Wir sind bereits ziemlich schnell und versuchen, den letzten Schritt zu machen. Wenn die Rennwochenenden beginnen, werden wir nicht mehr viel Zeit haben, um Dinge auszuprobieren. Dazu gehören laut Morbidelli auch Komponenten aus dem Vorjahr, bei denen noch nicht sicher ist, ob sie wieder eingesetzt werden.»

Vergangenes Jahr erlebte Morbidelli einen katastrophalen Saisonstart, als er sich in der Vorbereitung bei einem Trainingssturz schwer verletzte. Ohne sich auf die Ducati GP24 einschießen zu können, musste er in Katar direkt ins erste Rennwochenende starten. «Damals musste ich so schnell wie möglich viele neue Dinge lernen und das Bike so schnell es geht verstehen. Ich musste das Beste aus dem machen, was mir zur Verfügung stand.» 2025 kennt er das Bike bereits und kann sich gezielt weiterentwickeln.

Während viele MotoGP-Piloten jeden Moment ihres Trainings im Fitnesstudio in den sozialen Medien teilen, bleibt Morbidelli zurückhaltend. Ist er ein Instagram-Muffel? «Wir trainieren wie die anderen, doch wir glauben nicht, dass es die richtige Zeit ist, um Fotos zu machen, während wir trainieren.»

Unterstrichen wurde die Philosophie der VR46-Akademie von Kollege und Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi. Der hatte auf die gleiche Frage geantwortet: «Wir trainieren so hart, da bleibt keine Zeit für eine Foto!»