Morbidelli überzeugt: Champion wird Krise meistern

Vor den kommenden Tests in Buriram blickte Franco Morbidelli auf die vergangene Saison zurück. Er ist überzeugt, dass Jorge Martin gestärkt und entschlossen aus seiner unglücklichen Verletzung zurückkehren wird.

Ducati machte in Sepang erneut deutlich, dass sie der Gold-Standard in der MotoGP sind. Vier Ducati-Piloten fanden sich in den Top-5 der kombinierten Zeitenliste. Es scheint, als würde der italienische Hersteller auch in dieser Saison von vorne loslegen . Franco Morbidelli bestreitet sein zweites Jahr auf der GP24 und blickte in Thailand zugleich auf seine vergangene Saison zurück.

Der VR46-Pilot zeigte sich nicht überrascht, dass die anderen Hersteller ihren gefühlten Rückstand auf Ducati etwas verkürzt haben. Er mahnte jedoch zu voreiligen Schlüssen. «Man sollte erst den kommenden Test in Buriram abwarten, um zu sehen, ob Hersteller wie Honda und Yamaha tatsächlich näher gekommen sind.»

Bis 2023 fuhr Morbidelli im Yamaha-Werksteam und erlebte dort eine durchwachsene Zeit. Auch der Start in die vergangene Saison nach seinem Wechsel zu Ducati verlief desaströs, als er sich bei einem Trainingssturz in Portimao unteranderem eine schwere Gehirnerschütterung zuzog. Dadurch startete er in Katar in die Saison, ohne zuvor ausreichend Zeit gehabt zu haben, die GP24 kennenzulernen.

Ab welchem Punkt fühlte er sich konkurrenzfähig auf dem Bike? «Das erste Mal fühlte ich mich in Mugello konkurrenzfähig. Das war ungefähr nach einem Drittel der WM», so der Römer.

Die Situation, in der sich Morbidelli im Vorjahr befand, ähnelt der von Jorge Martin dieses Jahr. Der MotoGP-Weltmeister wechselte von Ducati zu Aprilia, stürzte jedoch in Sepang schwer und verletzte sich. Damit fällt für den Spanier ein großer Teil der Saisonvorbereitung und die Anpassung an sein neues Bike weg.

«Jorge steht vor einer großen Herausforderung», erklärte Morbidelli. «Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es gibt einige Unterschiede zwischen meiner Situation damals und dem, was ihn jetzt erwartet. Wie er damit umgehen wird, kann ich nicht sagen – aber als Weltmeister wird er es mit Sicherheit großartig meistern.»