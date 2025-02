Marc Marquez trotz Bestzeit: «Pecco ist der Favorit»

Die Konkurrenz biss sich am neuen Ducati-Werksfahrer Marc Marquez die Zähne aus. Der schnellste Pilot in Thailand über die endgültige Wahl des Bikes für 2025 und seine Favoriten für den nahenden Rennauftakt in Buriram.

Auf der 4,55 km langen GP-Piste von Buriram führte zwei Tage lang kein Weg am Namen »Marquez« vorbei. Marc und Alex dominierten die Testfahrten an beiden Tagen, wobei der ältere und deutlich erfolgreichere Marc Marquez die gewohnte Rangordnung wiederherstellte. Es war offensichtlich: Der gewonnene Familien-Zweikampf hat für den sechsfachen MotoGP-Weltmeister hohe Priorität.

Marc Marquez: «Wir haben ständig geschaut, was der andere macht.» Bei den letzten Tests war Alex vorne und er hatte mich auch bei der Sprint-Simulation in Sepang geschlagen.»

Am Abschlusstag traten beide Ducati-Piloten erneut gegeneinander in einer Simulation an. Diesmal ließ der neue Ducati-Werksfahrer keine Zweifel an seinen Ambitionen. 23 Runden lang für die Startnummer 93 im Bereich von 1:30er-Rundenzeiten und unterstrich damit klar seinen überlegenen Speed in Thailand.

Nach zwei intensiven Tagen und insgesamt 157 Runden hatte Marc Alex um 0,179 sec distanziert. Keinem anderen MotoGP-Piloten gelang es in Thailand, in den Bereich von 1:58 min einzudringen. Dass Marc Marquez sehr zufrieden, aber nicht euphorisch ist, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass der Rundenrekord – wie schon in Malaysia – nicht fiel. Ein Indiz dafür, dass Ducati zumindest keinen weiteren Entwicklungsschub hingelegt hat.

Das bestätigt auch Marc Marquez mit Bekenntnis zur Ducati GP24. »Wir haben uns auch hier intensiv mit beiden Bikes beschäftigt. Für mich waren beide Bikes neu, aber es ist der richtige Weg, mit der 2024er-Basis weiterzumachen.»

Nicht klar ist allerdings, mit welcher Aerodynamik es in zwei Wochen beim GP-Start auf die Piste geht. Marquez: «Ich habe heute auch zwei Sessions mit der 2025er-Aero gefahren und war schnell damit. Aber es ist noch nicht finale entschieden. Sicher kommen aber einige andere Kleinigkeiten, über die ich nicht genauer sprechen kann.»

Entscheidet sich Ducati-Corse-Boss Gigi Dall’Igna neben dem 2024er-Antrieb und Chassis auch für die bewährte Verkleidung, dann wagt sich die Werksmannschaft mit der identischen Basis wie die Kundenmannschaften in die Saison 2025.

Als es am Ende des Buriram um die Frage nach dem Favoriten für den Saisonauftakt geht, winkt der 31-Jährige ab: «Für mich bleibt Pecco der Favorit. Keine Frage. Er hat in den letzten beiden das allerbeste Tempo gehabt und er ist auf der Mission, sich den Titel zurückzuholen. Ich stehe hinter ihm. Ich würde auch Jorge nicht vergessen. Nur weil er jetzt nicht dabei ist, ist der Weltmeister nicht raus. Tests sind Tests, wir müssen erst einmal in den Rennen auf dasselbe hohe Niveau bei der Abstimmung kommen.»

Sicher ist: Ein Durchmarsch wird es für Marc Marquez auch nach Bestzeit in Thailand nicht. Denn Teamkollege Pecco Bagnaia ließ am zweiten ebenfalls aufhorchen. Bagnaia war in der hitzigen letzten Session sogar schneller als «MM93». Und: Marco Bezzecchi unterstrich mit seinen Rundenzeiten, dass Aprilia – im Gegensatz zu Ducati – die Entwicklung der 2025er-Maschine nach vorne treiben konnte.

