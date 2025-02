Rang 15: Bastianini weiter mit Umschulung beschäftigt 13.02.2025 - 13:35 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Platz 15 nach zwei Testtagen in Thailand: Enea Bastianini

Trotz klarer Verbesserung am zweiten MotoGP-Testtag in Buriram bleibt Red Bull-Tech3-KTM-Pilot Enea Bastianini hinter dem erhofften Speed mit der RC16 zurück. «La Bestia» nahm auch Hilfe aus der Nachbarbox an.