Miller über Yamaha-Ass Quartararo: «Er ist speziell»

Die Wintertests der MotoGP-Klasse haben diese Woche in Buriram ihr Finale gesehen und es geht nun in Windeseile zum ersten Grand Prix der Saison. Jack Miller ist mit der Vorbereitung zufrieden, sieht aber noch Potenzial.

Jack Miller kehrte nach der vergangenen Saison zurück in ein bekanntes Team. Der Australier, der zwei Jahre für das Ducati-Werksteam fuhr und anschließend zwei Jahre bei Red Bull KTM auf der RC16 verbrachte, wird 2025 auf einer Yamaha im Pramac-Team sitzen. Der Moto3-Vizeweltmeister von 2014 fuhr bereits von 2018 bis 2020 im Team von Paolo Campinoti, damals noch auf Ducati.

Nun beendete Miller den letzten Test vor dem GP-Auftakt in Buriram in zwei Wochen auf Position 10 als zweitbester Fahrer einer Yamaha M1. Auf Spitzenreiter Marc Márquez fehlten 0,7 Sekunden, Markenkollege Fabio Quartararo war nur 0,031 Sekunden schneller als der 30-Jährige Familienvater. «Ich fühle mich bereit. Das Motorrad funktioniert ganz gut und ich bin glücklich mit meiner Fahrleistung. Es war alles etwas stressig, aber am Ende sind wir glücklich», erklärte Miller im Interview. «Das Motorrad verhält sich gut in verschiedenen Situationen. Wir versuchen noch genau zu verstehen, wie wir den Hinterreifen am wenigsten zerstören und gleichzeitig den Vorderreifen etwas besser zum Arbeiten bringen.»

«Ich habe die Sprint-Simulation durchgeführt und war damit ganz glücklich. Wir hatten ein kleines Problem mit einem der Race-Mappings. Das Bike lief im Qualifying-Modus, es wurde also die letzten drei Runden etwas hektischer, aber wir haben daraus gelernt, was in so einer Situation zu tun ist», stellte der Pramac-Pilot klar. «Es war sehr warm, aber so wird es wohl am ersten Rennwochenende ebenfalls. Ich bin bereit, das Bike macht Spaß und ich genieße das Fahren mit der M1. Ich lerne täglich über die Maschine und was sie von mir fordert. Wir hatten einen recht alten Motor zur Verfügung, ich hoffe für das Rennen können wir dann mit dem neuen Aggregat noch etwas Top-Speed gewinnen.»

Hatte Miller vor dem Wechsel von KTM zu Yamaha so eine leichte Umstellungsphase erwartet? «Ich wusste schon immer, dass die Yamaha eine gute Balance hat. Die Frage war also, ob mein Fahrstil dazu passt», so der vierfache MotoGP-Laufsieger. «Ich musste verstehen, was ich anders machen muss. Das Bike fühlt sich gut an, klar gibt es immer wieder Punkte, die man verbessern kann, gerade an meinem Fahrstil, aber ich habe große Fortschritte gemacht und ich werde sicher während der ersten paar Rennen weitere Dinge verbessern.»

«Fabio ist der schnellste Yamaha-Fahrer aktuell. Er hat sehr gute Punkte, aber auch ein paar Schwächen», antwortete Miller auf die Frage, ob er die Daten der anderen Yamaha-Jungs nutzen kann. «Generell ist er speziell auf der Maschine und ich mache mir meine Gedanken, wie ich mich anpassen kann, um das gleiche wie er zu tun. Aber ich habe auch meine starken Bereiche. Die Umstellung auf ein anderes Bike ist nicht nur für mich als Fahrer kompliziert, auch das Team muss sich komplett umgewöhnen. Nach zehn oder 15 Jahren mit der selben Maschine ist es nun ein ganz neues Arbeitsgerät. Das ist nicht einfach, aber sie haben fantastische Arbeit geleistet.»

Abschließend betonte der WM-14. des Vorjahres: «Für mich war es wirklich einfach, zu einem Team zurückzukehren, dass ich bereits gut kenne. Der Übergang zur Arbeit mit Giacomo [Guidotti – sein Crewchief, Anm. d. Red.] verlief wirklich sehr sanft. Es ist für mich eine große Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten, bereits nach dem ersten Testtag in Barcelona war klar, dass wir uns blendend verstehen und so wird die Beziehung immer stärker.»

© Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Marc Márquez Zurück Weiter