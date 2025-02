Aprilia-Rookie Ogura: «Das war alles, was ich hatte!»

Trackhouse-Rookie Ai Ogura hat am Freitag seine ersten beiden Sessions als MotoGP-Pilot hinter sich gebracht. Dabei konnte der Japaner sich und seine RS-GP direkt im ersten Anlauf für Q2 am Samstag qualifizieren.

Bereits während der Testfahrten in Sepang und in Buriram konnte MotoGP-Neueinsteiger Ai Ogura sein Potenzial andeuten. Doch dabei handelte es sich eben um genau das: Testfahrten. Die Ergebnisse zählten nicht. Wichtig war für den Japaner zunächst allein, ein Gefühl für seine RS-GP zu bekommen und das Motorrad dabei weiterzuentwickeln. Entsprechend zurückhaltend formulierte der Japaner im Vorfeld seine Ziele für sein erstes MotoGP-Wochenende als Teilnehmer des Starterfeldes.

Die erste Überraschung folgte heute im ersten freien Training, bei der der letztjährige Moto2-Weltmeister aus dem Stand mit der, in Abwesenheit von Weltmeister Jorge Martin, derzeitigen Aprilia-Speerspitze Marco Bezzecchi auf Augenhöhe fuhr und sich nur knapp hinter diesem auf Rang 6 einsortierte.

Richtig ernst wurde es für den Trackhouse-Piloten im Zeitfahren wo er sich, nur knapp 0,15 Sekunden langsamer als Teamkollege Raul Fernandez, mit Rang 9 direkt für das Q2 qualifizieren konnte. Mehr sei jedoch in dieser Session nicht möglich gewesen für den 24-Jährigen, trotz kleiner Ungenauigkeiten: «Das war alles, was ich hatte! Ich habe ein paar Fehler in mehreren Streckenabschnitten gemacht. Aber selbst, wenn ich perfekt gefahren wäre, wäre ich nicht viel schneller gewesen.»

Die Bedingungen seien am Freitag zudem nicht ideal gewesen. Zwischendurch zeigte das Thermometer in Buriram 38 Grad an. Ein Problem sei das jedoch noch nicht gewesen: «Die Voraussetzungen waren wesentlich härter als bei den Testfahrten. Aber wir mussten am Freitag nicht so viele Runden fahren, also war es in Ordnung.»

Der Lernprozess dauere für den ehemaligen Schützling des Honda-Junior-Programms noch an und sei auch Teil seiner Vorbereitung auf das erste Grand-Prix-Wochenende gewesen: «Ich habe mir alle Kleinigkeiten angeschaut, die ich bei den Tests noch nicht gut hinbekommen habe. Dabei gibt es nicht die eine große Sache, sondern es fehlt überall noch ein kleines bisschen.» Vor allem der Bremsvorgang sei für Ogura noch immer schwierig: «Ich konnte noch nicht flüssig fahren, weil ich auf der Bremse überall Fehler gemacht habe. Das Wichtigste ist, weiter ein gutes Gefühl aufzubauen, und das kommt erst mit der Zeit.»

Das Fazit des ersten Tages an seinem ersten MotoGP-Wochenende fiel am Ende trotzdem positiv aus: «Beim ersten Grand-Prix-Wochenende mit der MotoGP-Aprilia direkt ins Q2 einzuziehen, ist ziemlich gut!»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining:

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:29,020 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,052 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,242

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,247

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,286

6. Joan Mir (E), Honda, +0,378

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,442

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,465

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,577

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,588

11. Maverick Viñales (E), KTM, +0,661

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,675

13. Francesco Bagnaia (I), +0,691

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,726

15. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,733

16. Luca Marini (I), Honda, +0,767

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,962

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,965

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,145

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,249

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,266

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,004