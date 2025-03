Pedro Acosta (KTM): «In einer dramatischen Situation»

Das Red Bull KTM-Werksteam landete beim MotoGP-Saisonstart in Thailand am Samstag mit Pedro Acosta auf Platz 6, am Sonntag brachte Binder die RC16 auf Rang 8. Zu wenig für die Österreicher.

Pedro Acosta startete von Platz 7 in den GP von Thailand, doch der Spanier erwischte nicht den besten Start und kam deshalb nur als Neunter aus der ersten Runde auf dem Chang International Circuit zurück. Der KTM-Pilot aus dem Red Bull KTM-Team hing fortan im Feld feste und konnte sich nicht nach vorne arbeiten. In Kurve 1 der vierten Runde rutschte der WM-Sechste des Vorjahres dann mit seiner RC16-Werksmaschine ins Kiesbett.

Zwar konnte Acosta den GP fortsetzen, doch die Chancen auf ein Ergebnis in den Punkterängen waren nicht mehr vorhanden. Der 20-Jährige beendete das MotoGP-Rennen in Thailand auf Platz 19. Was war passiert? «Das müssen wir erst verstehen», sagte Acosta im Interview nach dem GP. «Ich war direkt hinter Bezzecchi, bin etwas weit gefahren, rutschte zu viel und habe dann die Kontrolle über das Vorderrad verloren. Ein relativ normaler Crash, aber wir müssen verstehen, warum dieses Entlasten der Heckpartie zu solch einer Situation führt.»

«Du nimmst das Gewicht vom Heck, rutschst und dann geht es über die Front des Bikes. Es ist eine Kombination einiger Dinge. Wir müssen einiges lernen, um zu verstehen, wie das Motorrad funktioniert und was uns fehlt. Dann können wir konkurrenzfähig sein.»

Das restliche Rennen war wie ein Test für den KTM-Star? «Ja, das ist der Grund, warum ich weitergefahren bin. Die Pace war insgesamt nicht schlecht. Ich habe 40 Sekunden durch den Sturz verloren und hinzu kamen nur sieben Sekunden», sagte der Spanier. «Ich hätte also in die Top-5 kommen können. Das ist sehr hart zu sagen, aber am Ende ist es, wie es ist.»

Ein Blick in die Zeiten verrät jedoch die ganze Wahrheit. Ende der dritten Runde hatte Acosta 4,1 Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Marc Márquez (Ducati). Dann passierte der Sturz in Runde 4 und nach diesem Umlauf lag Acosta 29 Sekunden hinter seinem Landsmann an der Spitze. Anschließend setze er das Rennen mit Rundenzeiten im Bereich von 1:31,5 min bis 1:31,7 min fort, während vorne Zeiten im Bereich von 1:30,7 min bis 1:31,2 gefahren wurden. Am Ende fehlten dem KTM-Piloten auf Platz 1 mehr als 42 Sekunden, etwa 17 sec verlor er davon auf der Strecke.

«Ich hoffe, dass wir in den Daten noch etwas interessantes feststellen können», setzte Pedro seine Analyse fort. «Es war natürlich wichtig, das Rennen zu beenden, um zu sehen, wie der Reifenzustand war. Am gesamten Wochenende waren wir in diesem Bereich in einer dramatischen Situation. Wir müssen analysieren, warum der Reifenverschleiss bei uns so hoch war. Das war nicht normal. Um das Hinterrad zu entlasten, muss man weicher bremsen. Es ist die einzige Möglichkeit. Doch das funktioniert bei mir nicht, weil ich dann nicht mehr auf gute Rundenzeiten komme.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.