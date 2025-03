Enea Bastianini: Erste KTM-Aufbäumen im Großen Preis

Alles sah nach einem vermasselten Auftakt für Tech3-Neuzugang Enea Bastianini aus. Doch der Italiener zeigte beim Thailand-GP eine erstaunliche zweite Rennhälfte. «La Bestia» berichtete, wie er auf Platz 9 landete.

Es war ein harter Aufschlag in der Wirklichkeit: Enea Bastianini, der an Ort und Stelle vor nur gut drei Monaten den Sprint von Thailand für das Werk aus Bologna gewonnen hatte, fand sich nach dem Qualifying nur auf Startplatz 20 wieder.

Auch in der ersten Wettfahrt am Samstag haderte der WM-Vierte des letzten Jahres. In den 13 Runden des Sprints kassierte die Startnummer 23 auf der KTM 23 Sekunden gegenüber Marc Marquez – jenen Piloten, der seinen Platz bei Ducati eingenommen hatte. Platz 18, indiskutabel für einen MotoGP-Fahrer dieses Formats.

Am Sonntag sahen die 100.000 Fans in Thailand dann einen fast ausgewechselten Enea Bastianini. Auch wenn es zunächst nach einer erneuten Schlappe aussah, fand «La Bestia» Mitte des doppelt so langen GP-Events die richtige Umgehensweise mit seinem neuen Rennmotorrad. Bastianini schnappte sich mit famosen Rundenzeiten, die im zweiten Teil des GP im Bereich der Top-5 lagen, Gegner um Gegner. Im Finale stieß der Pilot aus Rimini bis auf die neunte Position vor. Direkt hinter Brad Binder im Ziel hatte Bastianini in seinem zweiten Rennen mit der über 26 Runden nur noch 20 Sekunden auf Marc Marquez eingebüßt.

Bastianini meldete sich nach dem ersten GP in Orange zufrieden zu Wort: «Das Entscheidende ist, dass wir zum Renntag einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht haben. Und es hätte noch besser werden können. Denn ich habe am Anfang einige Fehler gemacht. Ich wollte zu schnell zu viel. Als ich dann ruhiger geworden bin, ging es so viel besser – mein Tempo ging deutlich hoch, als ich ganz ruhig und sauber gefahren bin. Daraus habe ich viel gelernt.»

Überglücklich war der Neuzugang aber verständlicherweise nicht. Bastianini: «Die ersten Runden waren auch heute alles andere als gut. Mit den neuen Reifen konnte ich ab der Kurvenmitte nicht schnell genug fahren und das Defizit von 5–6 km/h habe ich auch mit auf die Geraden genommen. Später dann war es viel besser, aber wir müssen noch daran arbeiten, dass die Leistung über das Rennen gleichmäßiger kommt.»

Bastianini, der mit der RC16 erstmals in seiner Karriere eine Umstellung bewältigen muss, sagte zum Abschluss seines ersten GP-Wochenendes: «In der Vergangenheit wusste ich von Strecke zu Strecke sehr genau, was auf mich zukommt – jetzt ist es komplett anders. Und ich bin extrem gespannt, wie es auf den nächsten Strecken weitergeht. Durch das gute Gefühl heute bin ich aber optimistisch und hoffe einfach, dass es noch besser wird!»

In 14 Tagen findet der Große Preis von Argentinien statt. Eine Adresse, die 2024 nicht im Kalender der MotoGP stand. Für die Startnummer 23 bei Red Bull KTM Tech3 wird es damit in doppelter Hinsicht ein weiterer Neustart.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.