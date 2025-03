Ai Ogura (Aprilia/5.) cool: «Viel von Pecco gelernt» 02.03.2025 - 12:33 Von Tim Althof

© Gold & Goose Ai Ogura auf der Aprilia

Nach einem starken Ergebnis beim MotoGP-Sprint am Samstag in Buriram, konnte Ai Ogura auch im Grand Prix am Sonntag auf seiner Aprilia überzeugen. Große Namen, Rookiestatus und brüllende Hitze hielten ihn nicht zurück.