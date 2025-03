Pedro Acosta: Nicht die wahren Kräfteverhältnisse?

Aus dem KTM-Quartett konnten sich im ersten MotoGP-Rennen des Jahres nur Pedro Acosta und Red-Bull-Teamkollege Brad Binder einigermaßen in Szene setzen. Wie der Spanier Platz 6 im Sprint in Buriram beurteilt.

Der Saisonstart von KTM in Thailand war solide. Pedro Acosta (6.) und Brad Binder (8.) fuhren im Sprint am Samstagnachmittag in die Top-10. Klar ist aber auch: Ducati liegt deutlich voraus, Aprilia und Yamaha sind mit den Österreichern mindestens gleichauf.

Acosta hatte sich für Grid-Position 7 qualifiziert, fiel in der ersten Kurve aber bis auf Platz 10 zurück: Rookie Ai Ogura war ihm in die Quere gekommen, deshalb konnte der Spanier die Startvorrichtung an seiner KTM nicht gleich deaktivieren. «Damit begann das Durcheinander», ärgerte sich Pedro. «Wenn du bei so einer Hitze so viele Plätze verlierst, dann steigt sofort der Druck im Vorderreifen und es wird schwierig. Unser Ziel waren die Top-5, letztlich müssen wir nach dieser ersten Kurve glücklich sein, das war nicht schlecht. Die Unterschiede sind heute so gering, dass schon Kleinigkeiten sehr viel ausmachen. Du musst dir nur die Rundenzeiten anschauen: Alle, die hinter einem anderen waren, fuhren 1:31er-Zeiten, weil der Vorderreifen gekocht wurde. Quartararo und ich haben uns mehrmals überholt, weil der andere die Linie nicht halten konnte.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Buriram © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez führt das Feld an © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez & Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Mit seinem Red-Bull-Teamkollegen Brad Binder lieferte sich Acosta einen unterhaltsamen Kampf, den er letztlich deutlich für sich entscheiden konnte. «In den ersten Runden ist Brad immer schnell», attestierte der Youngster. «Er weiß sehr genau, wie er den Hinterreifen zu Rennbeginn nutzt.»

Er macht aber auch Fortschritte bei sich selbst aus: «Abgesehen von der ersten Runde fuhr ich okay. Ich möchte ruhiger agieren und mir besser darüber im Klaren sein, wann ich forcieren kann und wann nicht.»

Weil alle vor dem Saisonstart in Thailand auf gleicher Strecke getestet haben, ist Acosta überzeugt davon, dass wir die wahren Kräfteverhältnisse erst in zwei Wochen beim nächsten Event in Argentinien sehen werden.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:35,005 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 12 Punkte. 2. A. Marquez 9. 3. Bagnaia 7. 4. Ogura 6. 5. Morbidelli 5. 6. Acosta 4. 7. Quartararo 3. 8. Binder 2. 9. Mir 1. 10. Johann Zarco 0. ), 11. Raúl Fernández 0.12. Marco Bezzecchi 0. 13. Fermin Aldeguer 0. 14. Maverick Viñales 0. 15. Luca Marini 0. 16. Miguel Oliveira 0.17. Alex Rins 0. 18. Enea Bastianini 0. 19. Somkiat Chantra 0. 20. Lorenzo Savadori 0. 21. Fabio Di Giannantonio 0. 22. Jack Miller 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 12. 2. Aprilia 6. 3. KTM 4. Yamaha 3. 5. Honda 1.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 19 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 9. 3.Trackhouse MotoGP Team 6. 4. Red Bull KTM Factory Racing 6. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing 5. 6. Monster Energy Yamaha 3. 7. Honda HRC Castrol Team 1.8. Red Bull KTM Tech3 0. 9. LCR Castrol Honda 0. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 0. 11. Aprilia Racing 0.