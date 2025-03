Brad Binder (8.) ärgerte sich: Falsche Reifenwahl!

KTM-Ass Brad Binder kam in Buriram im MotoGP-Rennen am Sonntag nicht über Position 8 hinaus. Die aktuelle Situation ist für ihn nicht überraschend, ein Fehler bei der Reifenwahl kam jedoch hinzu.

Während Marc Márquez (Ducati) beim MotoGP-Saisonstart in Thailand alles gewann, was es zu gewinnen gab, musste Red Bull KTM-Fahrer Brad Binder auf der 4,5 Kilometer langen Piste von Buriram kleine Brötchen backen. Am Samstag kam der Südafrikaner im Sprint auf der RC16 auf Position 6 ins Ziel, im GP am Sonntag reichte es sogar nur zu Platz 8. Doch immerhin konnte Brad Punkte sichern, Teamkollege Pedro Acosta ging am Sonntag leer aus.

«Es war ein sehr langes Rennen, ganz sicher. Ich wusste, dass wir mit dem Hinterreifen sehr sanft umgehen mussten, ganz besonders am Kurvenausgang mussten wir vorsichtig sein», schilderte Binder die kritische Thematik des Rennens. «Das war sehr schwierig, besonders wenn man fokussiert ist und den anderen Fahrern gerne noch härter hinterher möchte.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen in Buriram © Gold & Goose Marc und Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Auf Marc Márquez an der Spitze des Feldes verlor der WM-Fünfte des Vorjahres fast 20 Sekunden. Bei Temperaturen von mehr als 35 Grad im Schatten und 50 Grad auf dem Asphalt war das Rennen in Buriram offensichtlich eine Herausforderung für Mensch und Maschine.

«Mir war klar, dass ich an diesem Tag klug sein musste, aber gleichzeitig glaube ich, dass ich bei der Reifenwahl einen Fehler gemacht habe. Nichtsdestotrotz haben wir ganz gute Arbeit geleistet, wenn man bedenkt, dass es wirklich kein einfaches Wochenende war. Das Team hat einen großartigen Job gemacht, wir werden weiter kämpfen und auf mehr in Argentinien hoffen.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.