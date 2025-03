Honda-Pilot Joan Mir: «Habe mich selbst verbrannt!»

Hitze, Crash, verlorene Punkte – das MotoGP-Wochenende in Buriram brachte für Honda-Pilot Joan Mir mehr Schmerzen als Erfolg. Trotz der bekannten Probleme sieht Mir Fortschritte und traut sich Top-Ergebnisse zu.

Das Rennwochenende von HRC Honda Castrol verlief durchwachsen. Während Luca Marini einige Punkte sammeln konnte, blieb es für Joan Mir bei einem einzigen Zähler aus dem Sprint. Im Großen Preis von Thailand stürzte der Spanier. Die Honda offenbarte erneut eine ihrer größten Schwachstellen – ein Problem, das das Team seit Jahren nicht in den Griff bekommt.

Joan Mir gelang am 8. November 2020 sein letzter GP-Sieg, damals noch für Suzuki. Seit seinem Wechsel ins Honda-Werksteam kämpft er meist im hinteren Mittelfeld und testete in den vergangenen Saisons oft die Kiesbetten – so auch in Buriram, wo er in Runde 15 stürzte. Zum Zeitpunkt des Crashs lag er allerdings auf einem respektablem siebten Rang.

Besonders ärgerlich: «Das war ein enttäuschendes Ende eines eigentlich guten Saisonauftakts», resümierte Mir, der mit seiner Performance nicht unzufrieden war. «Wir hätten heute mit unserer Pace in der Nähe der Top-5 landen können.» In den vergangenen Jahren hätte er das nach einem Rennwochenende nicht so selbstbewusst sagen können.

Doch das größte Problem bei den tropischen Temperaturen in Buriram war für Mir ein altbekanntes: Die Honda RC213V überhitzte – ein Problem, das seit Jahren existiert. Die abstrahlende Hitze, insbesondere vom Motor, macht den Piloten zu schaffen.

«Ich habe mich selbst verbrannt! Es war eine Herausforderung, überhaupt auf dem Bike zu bleiben. So schlimm war das Hitzeproblem noch nie.» Der Spanier berichtete von Blasen an seinen Beinen und sprach von einem «Worst-Case-Szenario.»

Trotz allem scheint das Gesamtpaket von den zugestandenen Concessions zu profitieren – und das stimmt Joan Mir optimistisch. «Mit den Ducatis können wir es im Moment nicht aufnehmen, aber der Rest des Feldes ist in Reichweite. Dieses Wochenende haben wir bewiesen, dass wir mithalten können.»

Wäre Mir ins Ziel gekommen, hätte er statt Platz 17 in der WM mit 10 Punkten innerhalb der Top-10 liegen können. Doch gegen die überlegenen Ducatis gibt es aktuell noch kein Mittel. Nach dem Saisonauftakt in Buriram führt Marc Marquez die Gesamtwertung mit 37 Punkten klar an. In zwei Wochen geht es in Argentinien bei voraussichtlich wieder hochsommerlichen Temperaturen in Runde 2 der MotoGP-WM 2025.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.