Marco Bezzecchi: Punktlandung mit allen Lampen an

Für den gesunden Stammfahrer des Aprilia-Werksteams Marco Bezzecchi kam nach einem unbefriedigenden Auftakt-Sprint die erhoffte Wende: Platz 6 beim Thailand-Grand-Prix traf genau die Selbsteinschätzung des Italieners.

Nach einem spektakulär versemmelten Sprint-Start beim allerersten Rennen mit der Aprilia RS-GP konzentrierte sich der Lockenkopf auf eine bessere und vor allem weniger gefährliche Beschleunigung in die erste Kurve des Chang International Circuit von Buriram.

Mit Erfolg: Am Sonntag konnte Bezzecchi den achten Startplatz verteidigen. Von dort erlebte die Startnummer dann zunächst ein unproduktives Rennen. Bezzecchi: «Es war verrückt heiß in dem Pulk, in dem ich unterwegs war. Eigentlich waren das komplette Rennen über sämtliche Warnleuchten zur Reifentemperatur an. Gleich zu Beginn wollte ich Raul (Fernandez) angreifen. Aber der Speed-Unterschied war nicht sehr groß und so hat es sehr lange gedauert.»

Erst zur Rennmitte gelang es «Bezz», den Markenkollegen der Trackhouse-Abteilung hinter sich zu lassen. Schneller ging es bei Jack Miller. Der Aussie wurde vom stabilen kreisenden Italiener zehn Runden vor der Zielflagge kassiert.

Nach dem Rennen und dem ersten soliden Punktepaket nannte Bezzecchi das Ergebnis eine Punktlandung: «Um ehrlich zu sein, wir sind exakt dort herausgekommen, wo ich mich vor dem Rennen auch gesehen habe. Es entspricht exakt unserem Leistungsstand nach den Tests, und dass wir dort heute ohne wirkliches Problem hingefahren sind – das sehe ich sehr positiv.»

Bezzecchi fügte an: «In der Testphase mussten wir Prioritäten setzen und alle neuen Sachen erproben. Daher haben wir uns relativ wenig mit den Zeittacken beschäftigt. Das hat man dann auch hier beim Quali gesehen. Da sollten wir uns verbessern, das ist ein Schlüssel, um noch weiter vorne zu kommen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen in Buriram © Gold & Goose Marc und Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Trotz der immensen Hitze stellte der Aprilia-Neuzugang seinem Bike nach 26 Runden in Buriram ein sehr gutes Zeugnis aus: «Ich hatte schon Sorge – denn es gab in der Vergangenheit Aussagen von Aprilia-Piloten zu einer hohen Empfindlichkeit des Bikes bei Hitze. Das konnte ich gar nicht bestätigen. Es war brutal warm und schwierig für alle, aber unser Bike ist, denke ich, damit nicht besser oder schlechter als andere Motorräder durchgekommen.»

Bezzecchi, der den Rookie Ai Ogura auch am Sonntag nur von hinten sah: «Gut an der starken Leistung von Ai ist auch, dass wir viele vergleichbare Daten haben. Dass er schnell ist, das war mir schon klar. Jetzt können wir alle voneinander lernen. Und dass er einen sehr ähnlichen Stil fährt, macht den Datenvergleich noch interessanter.»

Sicher ist: Auch beim zweiten MotoGP-Wochenende in Argentinien kann Marco Bezzecchi als einziger offizieller Aprilia-Werkspilot auf ein Spitzenresultat fahren. Teamkollege Jorge Martin muss die Reise nach Termas de Río Hondo verletzungsbedingt auslassen. Testfahrer Lorenzo Savadori wird erneut als Ersatz in Erscheinung treten.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.