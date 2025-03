Thailand-Sprint: Traumstart für «Ducati-Team-Marquez»

In der Hitze von Buriram erfüllte Marc Marquez bei seinem Debüt als Ducati-Werksfahrer seine Favoritenrolle als strahlender Sieger. Stark: Bruder Alex Marquez auf Rang 2. Rookie Ai Ogura triumphiert auf Platz 4.

37 Grad in der Luft – 57 Grad am Boden – so die hitzigen Rahmenbedingungen für das erste Rennen der MotoGP-Kampagne 2025. Den Thailändern auf der Haupttribüne präsentierte sich ein vertrautes Bild in der ersten Startreihe. Neben Marc Marquez, der den Thailand-GP bislang kontrollierte, Bruder Alex Marquez auf der Kunden-Ducati der Gresini-Mannschaft. Auf Position 3 hatte der schnellste Ducati-Racer der letzten Jahre, Doppelweltmeister Pecco Bagnaia, Aufstellung genommen.

Bunter noch Startreihe 2 mit dem wiedererstarkten Jack Miller (Yamaha), dem erstaunlichen Trackhouse-Aprilia-Rookie Ai Ogura und Haudegen Franky Morbidelli, wiederum auf Ducati. Pedro Acosta war auf der KTM RC16 nur Startplatz 7 geblieben.

Um 15 Uhr Ortszeit – dem offiziellen Startschuss der MotoGP-Saison – trieben die 22 Piloten der Königsklasse ihre Prototypen in die erste Aufwärmrunde. Unbeschreiblicher Jubel breitete sich über den auf Startplatz 21 positionierten Helden des Landes, Somkiat Chantra, aus.

In die erste Kurve des Sprints von Buriram über 13 Runden bog Pole-Mann Marc Marquez ein, knapp vor seinem Teamkollegen. Doch Bagnaia wurde bereits auf der nächsten Geraden von Alex Marquez zurückbeordert.

Sensationell in sein erstes MotoGP-Rennen kam Ai Ogura. Der Japaner kehrte aus Runde 1 an vierter Stelle zurück. Stark von der Linie weg kam auch Brad Binder weg. Von Platz 14 schoss der KTM-Pilot auf Rang 8 nach vorne. Schockierend dagegen der Start für Aprilia-Pilot Bezzecchi. Am Start warf die RS-GP den Italiener fast ab, «Bezz» verlor beim Sprint zur ersten Kurve sämtliche Positionen.

An der Spitze leuchtete derweil zweimal in Folge die Botschaft der schnellsten Rennrunde für Marc Marquez auf. Die Startnummer 93 hatte sich bereits um 0,6 s von ihrem Bruder abgesetzt.

Hinter Morbidelli auf 5 entstand ein Zweikampf zwischen Jack Miller und Fabio Quartararo, wobei der Australier erfolgreich verteidigte.

Jubel derweil in der Aprilia-Box: Rookie Ai Ogura schloss auf Pecco Bagnaia auf und klemmte sich direkt an das Hinterrad der Werks-Ducati.

Das Werksbike aus Bologna mit der #93 ließ derweil nichts anbrennen. Von der Spitze kontrollierte Marc Marquez die erste Wettfahrt des Jahres. Zur Halbzeit hatte Marc Bruder Alex um 1,3 s distanziert.

Zeitgleich Frustration in der Pramac-Box. Jack Miller hatte es übertrieben und die M1-Yamaha auf Rang 6 zu Boden geworfen. Rückenwind bekam Pedro Acosta. Der Spanier hatte lange mit Binder zu kämpfen. Als der Teamkollege geknackt war, ging es vor bis auf Platz 6.

In den letzten fünf Runden gelang es Pecco Bagnaia, das Tempo auf Position 3 zu forcieren. Der Doppelweltmeister schüttelte Ai Ogura ab. Doch die kleine Offensive kam zu spät.

Der erste Lauf des Jahres endet in einem Marquez-Doppelsieg. Marc triumphiert bei seiner Premiere als Ducati-Werksfahrer vor Alex Marquez. Im Ziel lag der Multi-Champion gut eine Sekunde vor seinem Bruder. Platz 3 geht an Bagnaia vor dem überragenden Rookie Ogura.

Marco Bezzecchi – Letzter in der ersten Kurve – überholte noch nahezu das halbe Feld und kam bei seinem Aprilia-Renndebüt als 12. über die Linie.

Durchwachsen lief der WM-Auftakt für Honda. Zwar schafften es Joan Mir und Johann Zarco auf die Plätze 9 und 10 – eine größere Überraschung blieb den RC213V-Piloten aber verwehrt. Bester Yamaha-Pilot wurde, wenig überraschend, Fabio Quartararo auf Platz 7.

KTM landet mit Pedro Acosta auf 6 und Brad Binder auf 8 einen soliden Teameinstand. Die Tech3-Neulinge schaffen es mit Vinales auf 14, Enea Bastianini blieb nur der bittere 18. Rang.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati,

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück