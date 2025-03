Pirelli & Dorna bestätigen MotoGP-Reifen-Deal ab 2027

Wie bereits auf SPEEDWEEK.com exklusiv vorab berichtet, haben sich MotoGP-Rechteinhaber Dorna Sports und der Reifenhersteller Pirelli auf eine Partnerschaft auch in der Königsklasse des GP-Sports verständigt.

Pirelli und Dorna Sports gaben am heutigen Donnerstagvormittag die Ausweitung der Kooperation in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Der MotoGP-Rechteinhaber und sportliche Ausrichter der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft sowie der Konzern aus Italien bestätigen gemeinsam den Einstieg der Marke Pirelli in die Königsklasse.

Dort heißt es: «Pirelli wird ab 2027 der offizielle Reifenlieferant der MotoGP.» Ein neuer Fünf-Jahres-Vertrag bis einschließlich 2031, der derzeit abgeschlossen wird, fällt mit einer neuen Ära für den Sport zusammen, da 2027 neue MotoGP-Bikes und technische Regeln eingeführt werden.

Die Strategie, einen einzigen Ausrüster im Fahrerlager zu haben, wird die perfekte Entwicklungsleiter für die Champions von morgen bieten, um ihr Handwerk auf dem Weg an die Spitze zu verfeinern. Weitere Details zu den Reifenzuweisungen und Spezifikationen, die Pirelli liefern wird, werden bald bekannt gegeben.

Pirelli beliefert derzeit die Moto2, Moto3 und einen Großteil der «Road to MotoGP». Nun wird sich ihre Präsenz im Sport auf den Höhepunkt des Rennsports, die MotoGP, und auf die MotoE, die Elektro-Weltmeisterschaft, ausweiten.

Michelin wird bis zum Ende des aktuellen technischen Reglements am Ende der Saison 2026 exklusiver Ausrüster der MotoGP und MotoE bleiben.

In den nächsten zwei Saisons wird Michelin weiterhin seine technische Unterstützung, seine Produkte und Technologie zur Verfügung stellen.

Als Pionier im Weltklasse-Elektromotorradsport wird sich Michelin auch in den Jahren 2025 und 2026 in der MotoE engagieren, um seine Reifen, die bereits einen hohen Anteil an erneuerbaren und recycelten Materialien enthalten, noch nachhaltiger zu gestalten.»

Damit ist es offiziell: Das MotoGP-Jahr 2027 wird einen technologischen Rundumschlag bringen. Neben neuen Vierzylinder-Prototypen mit nur noch maximal 850 ccm Hubraum steuert Pirelli erstmals reine Prototypen-Rennreifen bei.

Die Bandbreite des Konzerns im Grand-Prix-Fahrerlager wird sich damit von den Nachwuchsklassen wie Asian und Northern Talent Cup bis in die Königsklasse erstrecken. Das GP-Gummi-Monopol ist beschlossene Sache.