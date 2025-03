Honda-Rookie Chantra: Die erste volle MotoGP-Dröhnung

Aus sportlicher Sicht wurden die thailändischen Fans enttäuscht: Die Überraschung durch ihren Helden Somkiat Chantra blieb aus. Der Rookie bei LCR-Honda war dennoch glücklich, das MotoGP-Debüt sauber gemeistert zu haben.

Bereits die Wintertests hatten angedeutet, dass sich der erste Thailänder in der MotoGP-Geschichte zunächst nicht im vorderen Feld der Königsklasse aufhalten kann. Bei allen drei Testaktionen blieb Somkiat Chantra hinter den weiteren Einsteigern Ai Ogura und Fermin Aldeguer zurück.

Daran änderte sich trotz Heimvorteil auch in Buriram nichts. Dennoch zog sich Chantra, der mit WM-Rang 12 in seiner letzten Moto2-Saison und sechs Podestplätzen in sieben GP-Jahren eine kurze Erfolgsliste vorzuweisen hat, achtbar aus der Affäre. Wer befürchtet hatte, der neue Pilot wäre als Quotenpilot für den wichtigen Markt Thailand in die Königsklasse gezogen worden, der sah sich getäuscht – Kanonenfutter ist Chantra nicht, wie ein solides Qualifying bestätigte.

Dort war Chantra zwar nur Elfter, mit 0,8 sec Rückstand auf Pecco Bagnaia und wenigen Hundertsteln auf Enea Bastianini, hat aber auch der Rookie aus Thailand seine Talentprobe bestanden.

Interessant: Auch im Sprintrennen diente der Italiener Bastianini als Anhaltspunkt. Chantra konnte den KTM-Tech3-Neuzugang zwar nicht überholen, biss sich aber bis zum Zielstrich an der #23 fest – Platz 19.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen in Buriram © Gold & Goose Marc und Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Beim Hitze-GP über 26 Runden suchte sich der Lokalheld dann andere Kandidaten als Zugmaschinen. Über lange 16 Runden verfolgte die LCR-Honda in Idemitsu-Farben Yamaha-Ass Fabio Quartararo. Bis dahin hatte sich der Rookie vor Maverick Vinales gehalten. Als es dem Spanier spät gelang, am Thailänder vorbeizuziehen, nutzte dieser die KTM als Referenzpunkt bis zum Zieleinlauf.

Dass Chantra bei seinem MotoGP-Debüt vor heimischer Kulisse ohne WM-Punkte blieb, vermieste dem 26-Jährigen nicht die Laune. Chantra ließ sich nach der Ankunft auf Platz 18 von seiner LCR-Mannschaft wie ein Held feiern und zog danach alle positiven Aspekte aus dem fehlerfreien Einstand.

«Für mich war es ein sehr guter Tag. Auch für mich waren die 26 Runden bei dieser Hitze sehr hart, aber dennoch war es ein perfektes Erlebnis. Noch nie hatte ich so viel Zeit am Stück, um zu lernen. Zu sehen, wie Topfahrer sich das Rennen einteilen und mit ihren Reifen umgehen, das war eine wichtige Lehrstunde. Vor allem gilt das für Fabio. Ich konnte ihn gut studieren und so auch sehen, dass er am Ende viel mehr Reserven mit den Reifen hatte. Ich denke, ich war zu Beginn etwas zu aggressiv und habe dafür bezahlen müssen.»

Chantra ergänzte: «Die Erfahrung war auch sehr wichtig, um die körperliche Belastung über eine GP-Distanz zu erleben. Es war hart, aber ich habe es ganz gut durchgestanden.»

Erleichtert waren auch die Veranstalter des Thailand-GP, dass die Hitzeschlacht vorbei war. Dass der Große Preis von Thailand vor ausverkauftem Haus mit 100.000 Besuchern stattfand, das lag jedenfalls auch am stets gut gelaunten Somkiat Chantra.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.