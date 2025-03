Gerüchte um Balaton-Rennstrecke: Was dahintersteckt

Beim MotoGP-Saisonstart in Thailand kursierte im Fahrerlager wieder einmal die Geschichte, dass der Event in Ungarn Ende August auf wackligen Beinen stehe . SPEEDWEEK.com ging der Sache nach.

Aus der Premiere der Superbike-WM am Plattensee in Ungarn wurde 2024 nichts, weil der 2023 eröffnete Balaton Park Circuit die dafür notwendige Homologation des Motorrad-Weltverbands FIM nicht erhielt.



Dieses Jahr gibt es einen neuen Anlauf: Am 19. September 2024 gab die Dorna als Promoter der MotoGP- und Superbike-WM bekannt, dass 2025 beide Rennserien am Balaton stattfinden sollen. Termin für die MotoGP ist das Wochenende 22. bis 24. August, die Superbikes sind vier Wochen vorher (25.–27. Juli) dort und damit die Generalprobe.

Der Balaton Park Circuit hat eine Länge von 4,115 km und wird gegen den Uhrzeigersinn befahren. Das Layout ist abwechslungsreich, weist sechs Rechts- und zehn Linkskurven auf und ist bis zu 15 Meter breit. Es gibt 48 Boxen, eine permanente Tribüne für 10.000 Zuschauer und Möglichkeiten, temporäre für bis zu 120.000 Fans zu errichten.

Beim MotoGP-Saisonstart in Buriram am ersten März-Wochenende waren zum wiederholten Mal im Fahrerlager Zweifel zu hören, dass die Veranstaltung in Ungarn stattfinden wird. Auch im SBK-Paddock hält sich seit Monaten hartnäckig das Gerücht, dass die Events wegen nicht abgeschlossener Umbaumaßnahmen auf wackligen Beinen stehen.

SPEEDWEEK.com traf sich in Thailand mit FIM-Präsident Jorge Viegas und sprach ihn darauf an. «Mir gegenüber sagte man, dass alles nach Plan läuft», betonte der Portugiese. «Die Strecke und die Sicherheitsvoraussetzungen werden dieselben sein. Die Homologation wird für MotoGP gemacht, sie ist also auch gut für die Superbikes. Tome Alfonso, er ist unser Sicherheitsbeauftragter, verfolgt die Umbaumaßnahmen in Balaton und Brünn genau, beide laufen.»

«Der letzte FIM-Inspektionsbesuch auf dem Balaton Circuit fand am 13. Februar statt», verdeutlichte Alfonso. «Die Arbeiten an der Strecke sind im Gange und entsprechen dem Arbeitsplan, den wir im November erhalten haben und der während des Besuchs überprüft wurde. Die Arbeiten sind im Zeitplan, entsprechen den Anforderungen der FIM und sollen, wenn das Wetter es zulässt, bis Mitte Juni abgeschlossen sein.»