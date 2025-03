Alex & Marc: Vater Marquez rätselte – und jubelte

Der Vater von Marc und Alex Marquez kam in Buriram aus dem Jubel nicht heraus. Später sprach Julia Marquez über das Manöver von Marc im Thailand-GP, als sich dieser plötzlich hinter seinen Bruder zurückfallen ließ.

Die Brüder Marc und Alex Marquez machten den MotoGP-Saisonstart im thailändischen Buriram am Wochenende zu einem Familienfest der besonderen Art. Der mittlerweile 32-jährige Marc gewann bei seinem Debüt für das Ducati-Werksteam den Sprint als auch den Großen Preis von Thailand. Und der 31-Jährige hatte nach beiden Rennen seinen jüngeren Bruder Alex direkt neben sich auf dem Podium stehen.

Auch Vater Julia Marquez kam tanzte vor Begeisterung, während sich Sohn Marc am Sonntag nach der Zeremonie in einer meditativen Position fotografieren ließ. Der Mann, der für große Emotionen bekannt ist und der für die außerordentliche Karriere seiner beiden Söhne verantwortlich ist, herzte seine Söhne im Parc Fermé gemeinsam und voller Leidenschaft. Es war eines der stärksten Bilder des ersten MotoGP-Rennwochenendes der neuen Saison.

«Mein Herz ist bereits am Samstag explodiert und dann am Sonntag gleich nochmals», gab Vater Marquez gegenüber den Kollegen von Sky Sport Italien zu Protokoll. Es ist ein unglaubliches Gefühl und ich bin wirklich sehr zufrieden!» Der emotionale Spanier aus Cervera merkte auch an: «Ich habe gewusst, dass Marc mit der Werks-Ducati wieder sehr stark sein wird, weil das Motorrad konkurrenzfähig ist und auch er jetzt wieder in der richtigen Verfassung ist.»

Die eigentliche Sensation war in Buriram Bruder Alex (28), der fehlerlos fuhr und zweimal Rang 2 vor Vizeweltmeister Pecco Bagnaia (28) ins Ziel brachte. Die taktische Finte von Marc Marquez, als er sich aufgrund des Reifendrucks plötzlich hinter Alex zurückfallen ließ, sorgte aber auch bei Vater Julia zunächst für einen echten Schockmoment. «Ich hatte keine Ahnung, warum sich Marc entschieden hat, den Großteil des Rennens hinter Alex zu fahren. Am Ende war es als Vater aber nur eine riesige Freude!»

Die noch junge MotoGP-WM 2025 ist vorerst in fester Hand der Familie Marquez. Marc führt mit 37 Punkten vor Alex, der auf 29 Punkten ist. Mit Pecco Bagnaia und Franco Morbidelli folgen auf den Positionen 3 und 4 zwei weitere Fahrer der Ducati Desmosedici.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.