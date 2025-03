Brad Binder und Maverick Vinales als Trainingspartner

Die KTM-MotoGP-Asse Brad Binder und Maverick Vinales schossen sich mit gemeinsamem Training auf der Motocross-Piste auf die nächsten Aufgaben ein. Nächste Woche geht es bereits in Argentinien weiter.

Brad Binder und Maverick Vinales bereiteten sich in dieser Woche mit gemeinsamen Motocross-Sessions auf die nächsten MotoGP-Rennen vor. Dabei wetzten die beiden mit KTM-Bikes im Red-Bull-Racing-Design um die Strecke.

Schauplatz des privaten Trainings war der Circuit el Senglar in Serrateix, 50 Kilometer nordöstlich von Barcelona gelegen – es ist das bevorzugte Trainingsrevier von Vinales. Die Offroad-Piste liegt auf flachem Terrain und hat viele enge und technisch anspruchsvolle Kurvenpassagen. Vinales kommentierte die private Motocross-Session nach der Enttäuschung von Buriram, wo er im Grand Prix nur den 16. Platz belegte, als Befreiung: «Ich bin wieder zurück im Flow.»

In Nordspanien herrschen aktuell perfekte Trainingsverhältnisse. Anders sieht es in Andalusien aus, wo zu Beginn der Woche ein heftiger Gewittersturm auch den Circuito de Jerez verwüstet hat. Die Aufräumarbeiten dort sind in vollem Gange, das Rennwochenende Ende April ist derzeit nicht in Gefahr.

Nächste Woche geht es für die MotoGP-Asse mit dem Argentinien-GP weiter. Ende März finden die Rennen auf dem Circuit of The Americas in Texas statt, bevor es in Katar und danach in Europa weitergeht.