Einstimmung auf Brasilien-GP 2026 mit Fan-Event

Am 17. März wird mit einem Fan-Event auf den Brasilien-GP 2026 eingestimmt

Ein Tag nach dem Argentinien-GP findet am 17. März 2025 auf dem «Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna» in Brasilien ein Fan-Event statt. Mit dabei sind einige MotoGP-Asse und zwei heimische GP-Piloten.

Der Countdown für die Rückkehr der MotoGP nach Brasilien läuft und die Fans werden in Goiânia bald einen Vorgeschmack auf das Grand-Prix-Wochenende 2026 erhalten. So werden am 17. März 2025 – ein Tag nach dem Argentinien-GP – auf dem «Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna» einige MotoGP-Asse und Lokalhelden bei einem Demo-Event zu Gast sein. Der Eintritt für die Fans ist frei.

Mit dabei sein werden Franco Morbidelli (VR46 Ducati), Luca Marini (Honda) und Miguel Oliveira (Pramac Yamaha) sowie die beiden brasilianischen GP-Piloten Diogo Moreira (Moto2) und Eric Granado (MotoE). Die Fahrer werden mit ihren Bikes einige Stunts vorführen und den Fans für Autogramme zur Verfügung stehen. Der Gouverneur des Bundesstaates Goiás, Ronaldo Caiado, wird beim Event ebenfalls anwesend sein. Auch Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta, Dorna-Sportdirektor Carlos Ezpeleta und Vertreter von Veranstalter «Brasil Motorsport» werden vor Ort sein.

Die kostenlosen Tickets sind über die Registrierung auf der Website moto.gpbrasil.com.br/oretorno erhältlich. Jeder registrierte Nutzer erhält am 11. März einen Code per E-Mail, der auch einen Link enthält, über den zwei Tickets angefordert werden können. Die Tickets sind limitiert.

Ab der Saison 2026 werden die Rennen aller Klassen der MotoGP-WM auf der traditionellen brasilianischen Rennstrecke über die Bühne gehen. Der 50 Jahre alte Kurs mit einer Länge von 3,8 km war bereits in den 1980er-Jahren (unter anderem Namen) Austragungsort der Motorrad-WM. Wayne Gardner, Eddie Lawson und Kevin Schwantz hießen die Helden, die hier zwischen 1987 und 1989 in der Königsklasse triumphierten. Um die Anlage im Zentrum des riesigen Landes an die Anforderungen der MotoGP anzupassen, wurde bereits ein umfangreicher Modernisierungsprozess gestartet.