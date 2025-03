Termas de Rio Hondo: Zeitplan für den Argentinien-GP

Am kommenden Wochenende kehrt die MotoGP nach einem Jahr Pause nach Termas de Rio Hondo zurück

Vom 14. bis 16. März findet in Argentinien das zweite Grand-Prix-Wochenende der MotoGP-Saison 2025 statt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Am kommenden Wochenende kehrt die MotoGP nach einem Jahr Pause nach Termas de Rio Hondo zurück. Die 4,806 km lange Strecke liegt in der Provinz Santiago del Estero, sechs Kilometer außerhalb der Stadt. Die von Jarno Zaffelli modernisierte Piste weist fünf Links- und neun Rechtskurven auf, die längste Gerade misst 1076 m.

Marc Marquez ist der erfolgreichste Pilot auf dem Autodromo Termas de Rio Hondo. Dreimal – 2014, 2016 und 2019 – siegte der achtfache Weltmeister dort für das Honda-Werksteam. Jeweils einmal gewannen Valentino Rossi (2015), Maverick Vinales (2017), Cal Crutchlow (2018) und Aleix Espargaro (2022). Marco Bezzecchi gewann den letzten Argentinien-GP im Jahr 2023.

Da ihm die südamerikanische Strecke sehr gut liegt, ist zu erwarten, dass Ducati-Werksfahrer Marc Marquez nach seinem Triumph im Thailand-GP auch in Argentinien sehr stark sein wird. Spannend wird sein, ob ihm Teamkollege Pecco Bagnaia dieses Mal Paroli bieten kann.

Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Argentinien-GP nicht verpassen, müssen sie einen Zeitunterschied von vier Stunden beachten. Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 19 Uhr MEZ, der Grand Prix am Sonntag ebenfalls um 19 Uhr MEZ (die Ampel geht jeweils um 15 Uhr Ortszeit aus).

Zeitplan für den Großen Preis von Argentinien 2025 (MEZ):

Freitag, 14. März:

13:00 – 13.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

13.50 – 14.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

14.45 – 15.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

17.15 – 17.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

18.05 – 18.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

19.00 – 20.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 15. März:

12.40 – 13.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

13.25 – 13.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

14.10 – 14.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

14.50 – 15.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

15.15 – 15.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

16.50 – 17.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

17.15 – 17.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

17.45 – 18.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

18.10 – 18.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

19.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 16. März:

14.40 – 14.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

16.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)

17.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

19.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)