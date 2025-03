Casey Stoner ist nun offiziell eine Legende

Dem zweifachen MotoGP-Weltmeister Casey Stoner wurde in Melbourne der Legendenstatus verliehen. Zudem wurden vier Motorradrennsportler in die Australian Motorsport Hall of Fame aufgenommen.

Der ehemalige MotoGP-Pilot Casey Stoner wurde in Australien in den Status einer Legende erhoben und für seinen herausragenden Beitrag zum Sport geehrt. Stoner wurde in seiner MotoGP-Karriere zweimal Weltmeister – 2007 mit Ducati und 2011 mit Honda. Er erzielte in der Königsklasse 38 Grand-Prix-Siege, darunter sechs Siege in Folge auf Phillip Island. Ende 2012 beendete er seine Rennsportkarriere mit nur 27 Jahren.

Stoner ist nun offiziell eine Legende neben Sir Jack Brabham, Alan Jones und der MotoGP-Ikone Mick Doohan, der bei der Einführungszeremonie von Stoner ebenfalls zu Gast war.

Daneben wurden vier neue Mitglieder aus dem Motorradrennsport in die australische Motorsport-Hall-of-Fame aufgenommen – Chad Reed (ehemaliger AMA- und Supercross-Weltmeister) sowie die Enduro- bzw. Motocrossfahrerinnen Jessica Gardiner, Tayla Jones und Jemma Wilson. Wilson, Gardiner und Jones gewannen von 2013 bis 2018 gemeinsam die Women's World Trophy bei den ISDE (International Six Days Enduro).

Die Zeremonie fand im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix von Australien 2025 in Melbourne am 13. März statt. Reed, Gardiner, Jones und Wilson wurden zusammen mit vier weiteren Motorsportgrößen in die Hall of Fame aufgenommen: Chris Matheson (Top-Fuel-Motorrad-Drag-Racing), Leo Geoghegan (Gold Star Champion und Gewinner des Großen Preises von Japan), David Sera (18-facher nationaler Kart-Champion) und John Sidney (Speedway- und NASCAR-Crew-Chief).

Mit der diesjährigen Zeremonie steigt die Gesamtzahl der in die Hall of Fame aufgenommenen Personen, die die Errungenschaften des australischen Motorsports über 125 Jahre hinweg würdigen, auf 99. Die Mitgliedschaft ist somit sehr exklusiv.

Weitere Mitglieder sind zum Beispiel Phil Crump, Jason Crump, Eric Hinton, Stefan Merriman, Gary Flood, Ken Kavanagh, Mat Mladin, Billy Sanders, Troy Bayliss, Kel Carruthers, Wayne Gardner, Leigh Adams, Troy Corser, Tom Phillis, Lional van Praag, Craig Dack und Jack Ahearn.