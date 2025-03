Franco Morbidelli: «Möchten den Schwung beibehalten» 13.03.2025 - 14:15 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose Franco Morbidelli

Franco Morbidelli (Ducati) zeigte bei den MotoGP-Rennen in Thailand mit den Rängen 5 und 4 starke Leistungen. Den Schwung will er nach Argentinien mitnehmen – in der Startaufstellung möchte er dort weiter vorne stehen.