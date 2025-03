Luca Marini: Nach Argentinien-GP – Test in Brasilien

Honda-Werksfahrer Luca Marini ist zu einer größeren Südamerika-Reise aufgebrochen. Direkt nach dem Argentinien-GP wird der Italiener erste Erfahrungen auf der potenziellen MotoGP-Piste in Goiania in Brasilien sammeln.

Für die Piloten der Honda RC213V begann die frische MotoGP-Saison deutlich freundlicher als vor einem Jahr. Nach einem Fiasko, das sich über die erste Hälfte des Rennkalenders 2024 zog, konnte Honda gleich beim Auftakt 2025 punkten. Bester Athlet war auch hier Johann Zarco. Nach zwei soliden Zielankünften hält der Franzose immerhin Rang 8 der noch jungen Meisterschaft.

Vielversprechend ging es auch für Luca Marini los. Der Schlaks aus Urbino fuhr beim Hitze-GP auf 12 und nahm immerhin 4 WM-Zähler mit in Runde 2 – was eigentlich keine Notiz wäre, wenn der Italiener 2024 nicht unfassbare 28 Rennen benötigt hätte, um auf die gleiche Punkteanzahl zu kommen.

Dass es Marini nicht an Talent mangelt, das bewies er gerade in Argentinien, als er 2023 auf der VR46-Ducati seinen ersten Sieg bei einem MotoGP-Sprint einfuhr. Am kommenden Wochenende nun die Argentinien-Premiere Marinis auf dem Honda-Werksrenner. Übrigens: Drei der vier Honda-Piloten rollen erstmals mit der RC213V in Termas de Rio Hondo auf den Kurs. Lediglich Joan Mir absolvierte einen Argentinien-GP im Honda-Dress.

Vor den ersten Sessions überraschte der Werksfahrer mit einer interessanten Ankündigung: «Nach Argentinien werde ich zum ersten Mal nach Brasilien reisen, um die neue Strecke auszuprobieren, auf der wir nächstes Jahr fahren werden – es wird eine spannende Reise.»

Die Rede ist vom «Autodromo Internacional Ayrton Senna» in Goiania. Die in Zentralbrasilien gelegene Rennstrecke ist vorgesehen für die Rückkehr des Brasilien-GP 2026. Es handelt sich um eine Traditions-Anlage. Bereits in den 1980er-Jahren fand der Motorrad-GP in Goiania statt. Aufgrund der massiven Umbaumaßnahmen an Strecke und Infrastruktur muss die Tauglichkeit des Autodromo noch überprüft werden – unter anderem durch Luca Marini, der sich ein konkretes Bild über die Beschaffenheit des Kurses machen soll.

Ein möglicher Termin für den Brasilien-Grand-Prix wurde noch nicht genannt. Sicher ist aber, dass die Dorna einen Vertrag für das Event in Goiania über fünf Jahre unterzeichnet hat.

Vor dem Check der Piste im Nachbarland gilt es, den eigentlichen Job in Termas de Rio Hondo zu erledigen. Luca Marini: «Nach dem sehr guten ersten Wochenende bin ich optimistisch, dass wir in Argentinien so weitermachen können. Ich denke nicht, dass es ein Problem sein wird, dort erstmals mit der Honda anzukommen. Das Team und ich haben in der Vorsaison viel Arbeit geleistet, um die Basis des Motorrads in eine gute Position zu bringen, so dass ich weiß, dass wir richtig starten können. Im Jahr 2023 habe ich in Argentinien mein erstes Sprint-Podium erreicht, und ich hoffe auf ein positives Wochenende.»

Auch wenn die Aussagekraft nach nur einem GP-Wochenende gering ist, liegt Honda vor dem Argentinien-GP in der Wertung der Hersteller nicht mehr auf dem letzten Rang. Die rote Laterne wurde an Yamaha übergeben.

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.