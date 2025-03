Ogura (Aprilia): «Wird Spaß machen, dort zu fahren»

Rookie Ai Ogura zeigte in Buriram an seinem ersten MotoGP-Rennwochenende mit zwei Top-5-Resultaten eine beeindruckende Leistung. Er freut sich auf Argentinien – die Herangehensweise wird dort eine andere sein.

MotoGP-Rookie Ai Ogura brauste an seinem ersten Rennwochenende in der Königsklasse auf die Ränge 4 und 5. Mit seiner abgeklärten Art verblüffte der Trackhouse-Aprilia-Pilot in Thailand das gesamte Fahrerlager. Seit Marc Marquez im Jahr 2013 sahen wir von einem Klassenneuling nicht mehr so eine beeindruckende Leistung.

In der WM-Tabelle liegt der Japaner vor dem Argentinien-GP mit 17 Punkten auf dem 5. Platz. Bei seinem MotoGP-Debüt in Termas de Rio Hondo möchte Ogura Spaß haben und weiter dazuzulernen. Im Gegensatz zur Rennstrecke in Buriram, auf der er vor dem Grand-Prix-Wochenende viele Testkilometer abspulen und Erfahrung sammeln konnte, erfordern die Rennen auf dem Autodromo Termas de Rio Hondo eine andere Vorbereitung. «Es wird ein weiteres aufregendes Wochenende. Die Strecke in Argentinien ist völlig anders als die in Thailand, so dass eine andere Herangehensweise als in Buriram erforderlich sein wird», bestätigte der Moto2-Weltmeister.

Nach den vielen Runden auf dem Chang International Circuit ist es für Ogura erfrischend auf einen anderen Kurs zu kommen. «Ich kann es kaum erwarten, mit dem MotoGP-Bike auf eine andere Strecke zu gehen. Das Autodromo Termas de Rio Hondo ist schnell, es wird also Spaß machen, dort zu fahren», meinte der 24-Jährige. «Ich freue mich darauf, wieder mit dem Team zu arbeiten – wir sind immer noch auf dem Weg, viele Dinge gemeinsam zu verbessern.»

Ogura möchte in Argentinien mit seinem Trackhouse-Team von Beginn an einen guten Job machen. «Wir müssen am Freitag gut starten und uns gut auf den Samstag und natürlich den Sonntag mit dem Hauptrennen vorbereiten. Ich freue mich auf den Start und wir werden sehen, was dort passiert», so Ogura.