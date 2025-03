Fabio Quartararo: Shootout mit MX-Werksfahrer Renaux

MotoGP-Werksfahrer Fabio Quartararo ließ sich nicht lange bitten: Arbeitgeber Yamaha Racing brachte den M1-Piloten mit MX-Kollege Maxime Renaux zusammen. Auf dem 450er-Werkscrosser ging es auch um Rundenzeiten.

Als durchaus mutig lässt sich eine PR-Aktion von Yamaha Racing bezeichnen. Für eine Videoproduktion wurden die Werksfahrer Fabio Quartararo und Maxime Renaux auf eine Motocross-Piste geladen. Statt eines ausschließlich freundlichen Smalltalks zwischen Asphalt- und Offroad-Profi ging es für Fabio Quartararo auch um die Demonstration seiner Offroad-Fähigkeiten.

Wesentliche Fragestellung: Wie schnell ist der MotoGP-Held auf dem Werksmotorrad der MXGP aus gleichem Haus? Quartararo bestieg die YZF450FM von Maxime Renaux – MX2-Weltmeister von 2021 und MX-Open-Akteur im siegreichen französischen Team beim Motocross of Nations 2023.

Quartararo ist kein völliger Unbekannter im Motocross, zeigte sich schon öfters mit solidem Tempo auf MX-Strecken. Bei der Promo-Aktion wurde «El Diablo» von seiner Werksmannschaft höflichst gebeten, keine allzu gewagten Sprünge auf der 450 zu zeigen. Auch wenn es für Quartararo 2025 wohl nicht um die WM-Krone geht, ist das Schicksal von Jorge Martin, der sich die Startphase der Saison mit einem Trainingscrash vermasselt hatte, allgegenwärtig.

Wirklich langsam war Fabio Quartararo dennoch nicht unterwegs. MX-Werksfahrer Renaux trumpfte zunächst mit einer Rundenzeit von 2:04,6 min auf. Fabio Quartararo benötigte für seinen besten Umlauf 2:20,9 min. Für die erste Startreihe untauglich – aber dennoch eine eindrucksvolle MX-Talentprobe des Südfranzosen.

Nach der Vergleichsfahrt zeigte sich Quartararo beeindruckt, aber auch über irritiert über die überaus straffe Abstimmung der Werks-Yamaha seines Landsmanns.

Das sehenswerte Video zum Proberitt der MotoGP-Größe auf der #959 seines schnellen MX-Landsmanns und Markenkollegen wurde auf dem Youtube-Kanal der Rennabteilung veröffentlicht.

Beide Yamaha-Werksfahrer werden an diesem Wochenende (14.–16. März) wieder in Aktion sein. Fabio Quartararo befindet sich auf dem Weg nach Argentinien. Die zweite Runde der Motocross-WM findet in Castilla la Mancha, Spanien, statt.