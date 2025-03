Brad Binder (5./KTM): «Das hat sich ausgezahlt!»

KTM-Werkspilot Brad Binder schob sich im MotoGP-Zeittraining am Freitag auf Platz 5 und erreichte damit den direkten Einzug in Q2 beim Argentinien-GP. Probleme, die in Thailand stark ausgeprägt waren, wurden angegangen.

Der Trainingstag auf dem Kurs von Termas de Rio Hondo wurde für Red Bull KTM zu einem erfolgreichen Unterfangen. Mit Brad Binder und Pedro Acosta erreichten beide Werksfahrer den Einzug in das zweite Qualifying beim MotoGP-Event in Argentinien. Binder, der beim Saisonstart vor zwei Wochen als bester KTM-Pilot auf Rang 8 im GP von Buriram kam, verlor am Freitag in Südamerika 0,251 Sekunden auf Spitzenreiter Marc Márquez aus dem Ducati-Lenovo-Team.

«Es war ganz gut», erklärte der Südafrikaner anschließend im Interview. «Nach dem Wochenende in Thailand wussten wir, dass wir große Probleme mit der Front in den Bremszonen haben, besonders in der Hitze. Wir haben also hier versucht, etwas zu verändern, damit wir ein besseres Gefühl für das Vorderrad haben.»

Der WM-Siebte betonte: «Wir haben nach Stabilität beim Bremsvorgang gesucht, um mehr Geschwindigkeit mit in die Kurve zu nehmen. Es schaut so aus, als hätten wir einen kleinen Schritt in diesem Bereich gemacht, das macht es uns besonders bei der Zeitenjagd etwas einfacher.»

Wie wurde das Problem angegangen? «Wir haben die Balance des Motorrads verändert, damit ich vorne etwas mehr Spielraum habe. Das hat sich bisher ausgezahlt», sagte der Moto3-Weltmeister von 2016 am Freitag.

«Ich hatte etwas mehr Vertrauen zur Front des Bikes. Es ist lange her, als ich das Bike so stark am Limit bewegen konnte. Auch sonst ist alles in Ordnung. Die Strecke ist etwas speziell, denn der Grip am Hinterrad ist wirklich sehr, sehr gering», weiß der KTM-Star. «Es dauerte etwas, um sich daran zu gewöhnen, aber die Strecke wird mit jeder Runde besser. Umso sauberer der Asphalt wird und umso mehr Gummi wir auf der Strecke hinterlassen, desto schneller werden wir. Da dürfte auch die höhere Temperatur, die für Samstag angekündigt ist, nicht viel ändern. Ich hoffe nur, im Rennen bleibt es trocken.»

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,295 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,135 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,201

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,215

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,251

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,296

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,390

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,523

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,532

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,539

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,560

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,636

13. Joan Mir (E), Honda, +0,680

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,763

15. Luca Marini (I), Honda, +0,841

16. Maverick Viñales (E), KTM, +1,020

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,052

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,354

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,356

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,451

21. Enea Bastianini (I), KTM, +1,490

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,781