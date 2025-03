Zeittraining: Marc-Marquez-Show, Bagnaia mit Crash

Das erste Zeittraining in Termas de Rio Hondo seit zwei Jahren war erneut eine Ducati-Angelegenheit. Marc Marquez diktierte das Tempo, während um den direkten Q2-Einzug ein turbulenter Kampf aller Marken entstanden war.

Dass Marc Marquez die erste freie Trainingssitzung im Termas de Rio Hondo als Führender abgeschlossen hatte, war keine große Überraschung. Mit Platz 2 von Johann Zarco hatte dagegen niemand gerechnet. Der Honda-Pilot war dabei nicht der einzige Vertreter seiner Marke im vorderen Feld. Insgesamt lagen drei RC213V in den Top 8!

Sowohl Marc als auch Alex Marquez, aber auch erneut Zarco legten sich gleich zu Beginn der einstündigen Sitzung wieder auf die vorderen Positionen. Auch Ducati-Lenovo-Pilot Pecco Bagnaia, der am Vormittag nicht über Rang 16 hinausgekommen war, meldete sich mit Rang 3 nach einer Viertelstunde zur Stelle. Nur einen Wimpernschlag dahinter tauchte unter Fabio Di Giannantonio die dritte Werks-Ducati an vierter Position auf.

Auch Marco Bezzecchi für Aprilia und Brad Binder auf der KTM RC16 drehten früh schnelle Runden, womit innerhalb der ersten 10 erneut ein bunter Mix ausgebreitet wurde. Lediglich Yamaha hielt sich von den Top 10 fern. Jack Miller lag nach zwei Minuten der Session als bester M1-Pilot auf Rang 12.

Unbeeindruckt zeigte sich auch erneut Rookie Ai Ogura. Der Überraschungsmann von Thailand büßte zu diesem Zeitpunkt des wichtigen Zeittrainings als Zehnter gut 0,7 sec auf den sechsfachen MotoGP-Champion Marc Marquez ein.

Mit dem Halbzeitgong legte der Ducati-Werksfahrer mit der #93 nach. Mit einer Serie von Verbesserungen festigte der WM-Spitzenreiter seine Bestzeit und schrammte dabei nur knapp an dem von ihm gehaltenen Rundenrekord vorbei.

An Tempo zulegen konnte zeitgleich Marco Bezzecchi. Hinter Zarco und vor Alex Marquez klemmte sich der Lockenkopf an die dritte Position. Sein Rückstand zu diesem Zeitpunkt auf «MM93» betrug 0,325 Sekunden. Minuten später fand «Bezz» ein weiteres Zehntel – Platz 2. Die nächste Aprilia lag 20 Minuten nach der Flagge mit Ogura nur auf Position 15.

Als auch Pedro Acosta erstmals ernst machte und die fünftschnellste Zeit in Termas drehte, war Doppelweltmeister Bagnaia bereits wieder auf Position 8 zurückgefallen.

Während die Mannschaften die nächsten Zeitattacken vorbereiteten, ging LCR-Pilot Johann Zarco mit hohem Tempo zu Boden – der Franzose blieb unversehrt und konnte sich später noch einmal auf sein zweites Bike schwingen.

Als sich das Finale des Zeittrainings bahnte, tauchte erstmals seit seinem Wechsel ins KTM-Lager Maverick Vinales im vorderen Feld auf. Aus dem Nichts fuhr der einstige Argentinien-GP-Sieger eine 1:38,2 min und war damit hinter Alex Marquez Fünfter. Verdrängt wurde Vinales jedoch direkt wieder von Markenkollege Acosta, der sich bis auf Platz 2 vorgeschoben hatte.

Im Sinne eines spannenden MotoGP-Drehbuchs saß Pecco Bagnaia mit dem Beginn der heißen Schlussphase auf dem Q2-Schleudersitz. Der 28-Jährige konnte sich dann aber vorläufig etwas Luft verschaffen und bis auf Platz 4 vorfahren.

Freude dann in der Aprilia-Box. Marco Bezzecchi, der in Termas de Río Hondo 2023 gewinnen konnte, hatte den weichen Michelin-Slick perfekt genutzt und mit einer 1:37,510 eine neue Bestzeit aufgestellt. Doch Marc Márquez konterte sofort. In dessen Windschatten saugte sich dazu Alex Rins an die vierte Stelle.

Vier Minuten vor Schluss Aufregung in der Ducati-Lenovo-Box: Pecco Bagnaia war in Kurve 2 beim Angriff auf die Bestzeit zu Boden gegangen. Durch das Malheur musste der Italiener erneut bangen. Als Zehnter reichte es mit Glück ins Q2.

Ganz an der Spitze blieb Marc Marquez unangreifbar. Als Schnellster des Zeittrainings bleibt die Weste der #93 reinweiß. Fabio Di Giannantonio gelang es noch, sich direkt hinter den Tabellenführer zu schieben. Alex Marquez, Marco Bezzecchi und Brad Binder komplettierten die Top 5.

Johann Zarco, der bis zu seinem Crash immer in den Top 3 lag, konnte sich in letzter Sekunde als Siebter ins Q2 retten.

Alle Fabrikate meisterten den Einzug ins zweite Qualifying, denn auch Yamaha setzte sich mit Rins (6.) und Quartararo (8.) noch gut in Szene. Allerdings schaffte es diesmal kein Rookie sich unter Besten zu platzieren. Dennoch erstaunlich: Alle drei Neueinsteiger waren am Freitag schneller als die Routiniers Raul Fernandez und Enea Bastianini.

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,295 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,135 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,201

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,215

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,251

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,296

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,390

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,523

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,532

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,539

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,560

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,636

13. Joan Mir (E), Honda, +0,680

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,763

15. Luca Marini (I), Honda, +0,841

16. Maverick Viñales (E), KTM, +1,020

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,052

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,354

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,356

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,451

21. Enea Bastianini (I), KTM, +1,490

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,781