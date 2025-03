Jack Miller: «Jungs wie Morbidelli machen Stress»

Auch zu Beginn des Argentinien-GP sah es blendend für Jack Miller aus. Der einzige Australier in der MotoGP war lange erneut schnellster Yamaha-Pilot. Dennoch muss Miller gleich im Q1 ums Weiterkommen kämpfen.

Der Neuzugang bei Pramac-Yamaha-Pilo begann das Wochenende in Termas de Rio Hondo mit einem siebten Platz im FP1 und war damit erneut die Nr. 1 unter den M1-Piloten. Doch während sich die Yamaha-Kollegen Fabio Quartararo und Alex Rins im Zeittraining direkt ins Q2 fuhren, kam «Thriller Miller» im Gemenge unter die Räder. Miller versuchte erfolglos, sich während seiner letzten Zeitattacke in der entscheidenden Nachmittags-Session zu verbessern, und landete mit 0,7 s Rückstand auf die Bestzeit auf Rang 14.

Schlecht gelaunt war Miller deswegen nicht: «Ich fühlte mich gut, was die Rennpace anging, und am Nachmittag begann ich mit dem weichen Reifen zu arbeiten, indem ich einen ersten Reifen benutzte, um das beste Setup zu finden, und dann zwei weitere für die letzten Attacken. Ich war ganz gut unterwegs und lag nach 10 Runden in den hohen 1:38er-Zeiten. Als ich dann meinen ersten Angriff startete, fühlte ich mich großartig und ich dachte: Wow, hier gibt es wirklich Grip!»

Miller weiter: «Aber als ich auf den zweiten weichen Reifen wechselte, war das Gefühl das gleiche wie zu Beginn der Session, und ich konnte mich nicht verbessern. Diesmal haben wir Q2 verpasst, aber wir haben das FP4, um an der Maschine zu arbeiten. Dann wird es darum gehen, den Einzug unter die Besten noch zu schaffen. Mit Jungs wie Morbidelli wird es stressig werden, aber ich habe das Gefühl, dass wir nah dran sind.»

Sollte es Jack Miller gelingen, sich im ersten Qualifying weiterzuempfehlen, so hätte die Ausgangslage im Q2 aus Yamaha-Sicht fast eine historische Dimension. Das letzte Q2 mit Beteiligung von drei Yamaha-Piloten fand beim Saisonfinale 2021 in Valencia statt. Fabio Quartararo, Valentino Rossi und Franco Morbidelli fuhren damals die Startplätze 8, 10 und 11 heraus.

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,295 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,135 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,201

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,215

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,251

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,296

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,390

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,523

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,532

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,539

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,560

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,636

13. Joan Mir (E), Honda, +0,680

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,763

15. Luca Marini (I), Honda, +0,841

16. Maverick Viñales (E), KTM, +1,020

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,052

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,354

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,356

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,451

21. Enea Bastianini (I), KTM, +1,490

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,781