Alex Marquez: «Näher an Marc dran als in Thailand»

Gresini-Pilot Alex Marquez begann das MotoGP-Wochenende in Argentinien am Freitag dort, wo er das Rennen in Buriram beendet hatte: Knapp hinter seinem Bruder. Auf die Qualifikation und die Rennen blickt er optimistisch.

Der Auftakt in die aktuelle MotoGP-Saison bot zahlreiche Geschichten. Eine der Spannendsten war das Duell der Marquez-Brüder. Sowohl im Sprintrennen als auch im Grand Prix in Thailand hatte Ducati-Werkspilot Marc das bessere Ende für sich. Auch beim Auftakt in das zweite Rennwochenende duellierten sich Gresini-Pilot Alex Marquez und sein Ex-Teamkollege um die vorderen Plätze. Wieder hatte der ältere Bruder die Nase vorn – dieses Mal schob sich allerdings VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio in letzter Minute noch dazwischen.

Ob der Sieg am Samstag und Sonntag abermals über die Marquez-Brüder führen wird, ist nach den Freitags-Sessions in Termas de Rio Hondo noch nicht abzusehen – zu unvorhersehbar sind die Streckenbedingungen.

Alex Marquez sieht dennoch gute Voraussetzungen für eine Neuauflage des Bruderduells: «Wir sind näher dran als in Thailand!» Dass die Sessions am Freitag jedoch wenig Rückschlüsse für den Rest des Wochenendes zulassen, ist auch dem Mann mit der Startnummer 73 klar: «Es hat noch nicht gereicht, um am Freitag vor Marc zu sein. Wir sind gut in Form, haben aber noch ein paar Kleinigkeiten, die wir für Samstag und Sonntag verbessern können, um noch näher zu kommen.»

Seine Desmosedici GP24 biete eine gute Basis dafür: «Wir haben im Vergleich zu unserem Setup vom Thailand-Wochenende bislang nichts ändern müssen. Wir sind bereits mit unseren Grundeinstellungen schnell. Und das die funktionieren, ist sehr wichtig. Ich bin zufrieden», meinte der 28-Jährige. Das Setup seiner Ducati werde jedoch verfeinert, seine eigene Anpassung an die Strecke schreite voran: «Wir müssen noch ein paar Details anpassen, damit alles etwas besser funktioniert. Das Einlenkverhalten des Bikes funktioniert noch nicht richtig und mir fehlt noch etwas Haftung.»

Der Kurs in Argentinien – bekannt für schwierige Grip-Verhältnisse, besonders zu Beginn der Rennwochenenden – sei dennoch in besserem Zustand, als der Spanier dies im Vorfeld angenommen hatte: «Solche Bedingungen wie heute schon am ersten Tag zu haben, ist ziemlich gut. Ich habe es wesentlich schlechter erwartet. Wenn es bis Sonntag trocken bleibt, dann werden wir im Rennen ordentlichen Grip haben», ist sich Alex Marquez sicher.

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,295 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,135 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,201

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,215

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,251

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,296

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,390

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,523

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,532

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,539

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,560

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,636

13. Joan Mir (E), Honda, +0,680

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,763

15. Luca Marini (I), Honda, +0,841

16. Maverick Viñales (E), KTM, +1,020

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,052

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,354

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,356

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,451

21. Enea Bastianini (I), KTM, +1,490

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,781