Di Giannantonio: «Endlich war ich wieder im Flow»

Platz 14 im freien Training, Platz 2 im entscheidenden MotoGP-Zeittraining! Auf der fluogelben VR46-Racing-Ducati mit der Startnummer 49 stieg Fabio Di Giannantonio wie ein Phönix aus der argentinischen Asche auf.

Nach einer filmreifen Verletzungsdramaturgie erschien am Freitagabend im Medienzentrum der Rennstrecke Termas de Rio Hondo ein ausgewechselter Fabio Di Giannantonio. Noch vor der ersten Ausfahrt wies der seit August 2024 dauerverletzte VR46-Racing-Athlet nochmals auf seinen immer noch nicht optimalen Zustand hin.

Zumindest am Nachmittag war davon allerdings nicht zu spüren. Als hätte es Operationen an Schulter und Schlüsselbein gegeben, fuhr sich Di Giannantonio in eine Art Rausch – so beschrieb es jedenfalls der Pilot selbst: «Das Zeittraining war eine sehr glückliche Session für mich. In jeder einzelnen Runde wurde es besser und besser. Ich selbst und das Bike haben immer besser harmoniert und ich bin begeistert von der Arbeit des Teams, mit dem ich bislang noch so wenig zusammen sein konnte. Als es dann am Ende auf die letzte gute Runde ankam, habe ich mir dieses sensationelle Paket vor Augen geführt und darauf vertraut. Ich habe mich dabei entspannt und war seit ganz langer Zeit endlich wieder im MotoGP-Flow.»

Das Ergebnis der Entspanntheit: Platz 2. Auf die Bestzeit von Marc Marquez fehlten «Diggia» nach einer Stunde Training 0,135 sec. Erstmals hatte sich der Pilot der dritten Werks-Ducati dort eingefunden, wo auch Ducati den Römer als offiziellen Corse-Piloten sieht.

Die Session der Nummer 49 verlief recht synchron zu der von Francesco Bagnaia. Wie der Vizeweltmeister hatte auch Di Giannantonio im freien Training keinerlei Schwung gefunden. Auf Rang 14 fehlten – wiederum auf Marc Marquez – ganz 1,1 sec. Doch in gleichem Maße wie es für Bagnaia voranging, verbesserte sich auch der VR46-Athlet. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die leuchtgelbe Ducati bei der letzten Attacke nicht von der Strecke flog und genau das von Bagnaia beschriebene Potenzial für Rang 2 ausnutzte.

Di Giannantonio bestätigt: «Am Nachmittag war das Potenzial des Bikes ein anderes. Meine Stärke liegt im Kurveneingang und in den Scheitelpunkt hinein. Dort hole ich meine Zeit. So konnte ich meinen Stil fahren.»

Der strahlende Rückkehrer schloss zum ersten Trainingstag ab: «Was noch erstaunlicher ist, ist, dass wir nun die Level erreicht haben, ich aber das Gefühl habe, dass da noch einiges mehr zu holen ist. Für das Team und mich steht die Arbeit mit dem neuen Bike immer noch eher am Anfang.»

Dass der Unterschied zwischen den Ducati-Spezifikationen sehr überschaubar ist, bewies im Zeittraining erneut Alex Marquez (Gresini). Marquez verlor als Dritter nur Hundertstel auf Di Giannantonio. VR46-Kollege Franky Morbidelli musste als Zwölfter allerdings um fast eine halbe Sekunde abreißen lassen. Auch der interne Sieg zählt.

© Gold & Goose Willkommen in Argentinien © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Enea Bastianini Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,295 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,135 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,201

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,215

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,251

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,296

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,390

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,523

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,532

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,539

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,560

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,636

13. Joan Mir (E), Honda, +0,680

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,763

15. Luca Marini (I), Honda, +0,841

16. Maverick Viñales (E), KTM, +1,020

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,052

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,354

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,356

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,451

21. Enea Bastianini (I), KTM, +1,490

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,781