Quartararo: Weshalb ihm die Marshalls applaudierten

Fabio Quartararo (Yamaha) ging im MotoGP-Zeittraining in Argentinien der Sprit aus – er musste seine M1 in die Box zurückschieben. Seine Mechaniker schulden ihm jetzt einige Biere. Für den Einzug ins Q2 reichte es.

Fabio Quartararo ist mit seiner Yamaha M1 längst zum Stammgast im Q2 avanciert. Auch im MotoGP-Zeittraining in Argentinien schaffte er den wichtigen direkten Einzug ins zweite Qualifying am Samstag. Sein Minimalziel für das Wochenende, um für das Sprintrennen und den Grand Prix eine gute Ausgangsposition zu haben, hat er somit erreicht.

Hatte der Franzose in Thailand noch mit den Reifen zu kämpfen, sollte es in Termas de Rio Hondo wieder besser laufen. «Es war gut, aber schwierig. Ich hatte nicht erwartet, dass ich am Freitagmorgen so zu kämpfen habe und am Nachmittag hatte ich ein technisches Problem. Das Bike blieb in Runde 2 stehen – ich wollte das Standard-Chassis testen, konnte es aber nicht. Dann gab es noch ein Chaos mit den Reifen», zählte Quartararo seine Schwierigkeiten auf. «Am Ende war es ganz okay. Ich wollte Bagnaia folgen, aber er stürzte unglücklicherweise in Kurve 2. Ich bin aber zufrieden und das Wichtigste ist, dass wir im Q2 sind.» Der Weltmeister von 2021 fuhr allein die achtschnellste Runde – es funktionierte auch ohne Hilfe.

Apropos: Teamkollege Alex Rins folgte dem zweiten Ducati-Werkspiloten, Marc Marquez. Er hatte mit seinem «Zugpferd» mehr Glück – Marquez stürzte nicht, Rins wurde im Zeittraining Sechster.

Welches technische Problem hatte Quartararo bei seiner M1? «Äh, wir hatten ein kleines Problem mit dem Tank, ich hatte kein Benzin mehr. Die Mechaniker müssen mir deshalb einige Biere zahlen», lachte er. «Nein, es war ein kleiner menschlicher Fehler, zum Glück ist es nicht im Rennen passiert.» Es handelte sich somit um ein kleines Problem, das dem 25-Jähigen nicht ganz unbekannt ist. «Ich musste dann das Bike in die Box zurückschieben – die Marshalls applaudierten mir sogar. Ich war nach diesen 200 Metern mehr fertig als nach dem ganzen Training», schmunzelte Quartararo.

In welchen Bereichen muss sich «El Diablo» an diesem Wochenende noch verbessern, um ein gutes Ergebnis zu erzielen? «Wir müssen viel am Hinterradgrip arbeiten und sehen, wo wir uns sonst noch verbessern können. Wir müssen uns auch ansehen, wo Alex schneller war – er hatte natürlich auch den Windschatten.»

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,295 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,135 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,201

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,215

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,251

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,296

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,390

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,523

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,532

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,539

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,560

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,636

13. Joan Mir (E), Honda, +0,680

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,763

15. Luca Marini (I), Honda, +0,841

16. Maverick Viñales (E), KTM, +1,020

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,052

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,354

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,356

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,451

21. Enea Bastianini (I), KTM, +1,490

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,781