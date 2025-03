KTM-Youngster Acosta gesteht Schwäche nach Platz 8

Die gute Nachricht für KTM-Hoffnungsträger Pedro Acosta: Der RC16-Pilot holte in beiden MotoGP-Rennen von Las Termas WM-Punkte. Dennoch ist der hochgehandelte Spanier noch weit weg von der gesetzten Marschroute.

Zur eigenen Freude und der seiner Red Bull-KTM-Mannschaft hatte sich Youngster Pedro Acosta für die beiden Rennen in Südamerika im Q2 mit Startplatz 5 eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet. Nach einem aus Acostas Sicht miserablen Sprintrennen – Acosta fiel noch hinter Honda-Racer Joan Mir auf Platz 9 zurück –, war für den doppelt so langen GP in Las Termas eine Steigerung ausgerufen.

Die kam auch – aber nicht in dem Ausmaß, wie es sich der große Hoffnungsträger der Österreicher erhofft hatte. Denn auch am Sonntag wurde es Platz 9 am Zielstrich. Viel positiver dagegen der im Vergleich zum Sprint geringere Zeitabstand zur Spitze. Acosta kam 14 Sekunden hinter Sieger Marquez über die Linie und klebte dabei direkt am Hinterrad von Ogura und Teamkollege Brad Binder. Nach der Disqualifikation des Japaners rückte Acosta in der Tabelle auf die achte Stelle vor.

Der 20-Jährige meldete sich nach dem GP wenig überraschend mit einem zweigeteilten Fazit zu Wort. «Auf jeden Fall lief der Grand Prix besser als der Sprint. Das Motorrad hat besser funktioniert. Ich habe mich wohler gefühlt. Dennoch gilt es immer noch zu verstehen, warum es im Motorrad deutliche Schwankungen zwischen den Sitzungen gibt. Das beschäftigt uns am meisten.», so der Red Bull-Athlet.

Acosta weiter: «In der ersten Phase des Rennens musste ich sehr aufpassen mit dem Luftdruck am Vorderrad, nach dem Hin- und Her mit Joan Mir ging es dann besser, und ich konnte gut aufschließen. Am Ende hat es dann nicht am Bike, sondern an mir gelegen. Ich hatte heute ähnliche Symptome wie beim Armpump und ich hatte große Mühe bei den Richtungswechseln. Eine Attacke war so nicht mehr möglich, that's it.»

Der Spanier versuchte, noch präziser zu werden, verriet aber zugleich keine Details zu der körperlichen Schwäche: «Ich kann sagen, es ist kein klassisches Armpump, wir kennen die Ursache, sie kommt nicht vom Motorrad selbst, und wir arbeiten daran. Es ist nichts Ernstes.»

Nach den bislang sehr gemischten Ergebnissen des KTM-Werkfahrers traute sich Acosta noch keine Prognose für den anstehenden US-GP zu. Im letzten Jahr zeigte sich der damalige Rookie und noch in GASGAS-Farben auf der Piste von Austin erstmals an der Spitze eines MotoGP-Rennens.

Bitter aus Sicht des als Geheimfavorit auf den Titel gehandelten Acosta: Nach vier Rennen muss er sich mit Luca Marini und Joan Mir um einen Top-10-Platz raufen. Auch in der WM-Tabelle liegt er nur auf Rang 10, hinter Rookie Ai Ogura und Johann Zarco auf der Kunden-Honda.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

9. Joan Mir (E), Honda, +15,787

10. Luca Marini (I), Honda, +16,025

11. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

12. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

17. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

– Disqualifiziert: Ai Ogura (J)

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Zarco 25. 6. Di Giannantonio 22. 7. Binder 19. 8. Ogura 17. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 13. 11. Mir 10. 12. Marini 10. 13. Miller 8. 14. Bastianini 7. 15. Quartararo 6. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Honda 26. 3. Aprilia 22. 4. KTM 22. 5. Yamaha 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 32. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 20. 7. Trackhouse MotoGP Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 11. 10. Monster Energy Yamaha 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.